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Süper Lig kulübü icralık oldu, satılıyor! Hem de açık arttırmayla... İşte belirlenen bedel

16.01.2024 18:40 | Son Güncelleme:
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FIFA’dan aldığı transfer yasağıyla gündeme gelen Kayserispor'un 35 milyon liraya icradan satışa çıkarılacağı öğrenildi. Ayrıca Kayserispor Store ismi ile Kayserispor Futbol Okulları isimleri de satışa çıkarılacak. İşte detaylar...

Son olarak FIFA'dan transfer yasağı alan Süper Lig ekibi Kayserispor icralık oldu. Kayseri Genel İcra Dairesi'nin harekete geçmesiyle Kayserispor açık artırmayla 27 Şubat'ta satışa çıkarılacak.

Kayseri yerel basında yer alan iddialara göre; Kayseri Genel İcra Dairesi'nin harekete geçmesiyle Kayserispor açık artırmayla 27 Şubat'ta satışa sunulacak. Kayseri Genel İcra Dairesi'nden yapılan duyuruda borçtan dolayı tescilli Kayserispor futbol anonim şirketi markasının icradan satılığa çıkarıldığı ifade edildi.

KULÜP, MAĞAZA VE FUTBOL OKULU

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'Kayserispor Futbol Anonim Şirketi' ismi için belirlenen muhammen bedel ise 35 milyon TL oldu. İlan.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olan icra satışı 20 Şubat 2024 tarihinde saat 14.41'de başlayacak ve 27 Şubat saat 14.41'de sona erecek. Teklifler online olarak verilecek. Bu tarihler arasında satış gerçekleşmezse ikinci satış ihalesi 14 Mart'ta başlayacak ve 21 Mart tarihine kadar tekliflere açık olacak.

8 MİLYON TL...

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Ayrıca Kayserispor Store ismi ile Kayserispor Futbol Okulları isimleri de satışa çıkarılacak. Kayserispor Store ismi için muhammen bedel 4 milyon TL olarak belirlenirken, Kayserispor Futbol Okulları ismi için ise muhammen bedel 8 milyon TL oldu.

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