Süper Lig kulüpleriyle görüşen Alex Telles'in yeni takımı belli oldu!

Al Nassr'da Brezilyalı sol bek Alex Telles ile yollar ayrıldı.

Suudi Arabistan ekibinden yapılan resmi açıklamada, Telles ile karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmesinin feshedildiği ve 31 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrıldığı belirtildi.

SÜPER LİG KULÜPLERİYLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Arabistan'dan ayrıldıktan sonra Alex Telles'in Türkiye ile birlikte birçok takımdan teklif alıp görüştüğü iddia edilmişti.

TELLES BOTAFOGO'DA

Brezilyalı sol bek kariyerine ülkesinde devam edecek. Botafogo ile her konuda anlaşan Telles'in 2.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

38 MAÇTA 3 GOL 5 ASİSTİ VARDI

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Alex Telles, 2023'te Manchester United'dan Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Nassr'a transfer olmuştu. Brezilyalı yıldız, Suudi ekibi ile çıktığı 43 maçta 3 gol ve 4 asist kaydetti.