SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Süper Lig kulüpleriyle görüşen Alex Telles'in yeni takımı belli oldu!

Süper Lig kulüpleriyle görüşen Alex Telles'in yeni takımı belli oldu!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
03.09.2024 18:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Al Nassr ile sözleşmesini feshettikten sonra Süper Lig kulüpleriyle görüştüğünü açıklayan Alex Telles, Brezilya Ligi takımlarından Botafogo ile anlaştı.

Al Nassr'da Brezilyalı sol bek Alex Telles ile yollar ayrıldı.

Suudi Arabistan ekibinden yapılan resmi açıklamada, Telles ile karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmesinin feshedildiği ve 31 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrıldığı belirtildi.

SÜPER LİG KULÜPLERİYLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

alex-telles-brazil-2022-1669733832-97685

Arabistan'dan ayrıldıktan sonra Alex Telles'in Türkiye ile birlikte birçok takımdan teklif alıp görüştüğü iddia edilmişti.

TELLES BOTAFOGO'DA

cristiano-ronaldo-bantu-yakinkan-alex-telles-untuk-pindah-ke-al-nassr

Brezilyalı sol bek kariyerine ülkesinde devam edecek. Botafogo ile her konuda anlaşan Telles'in 2.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

38 MAÇTA 3 GOL 5 ASİSTİ VARDI

Screenshot_14

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Alex Telles, 2023'te Manchester United'dan Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Nassr'a transfer olmuştu. Brezilyalı yıldız, Suudi ekibi ile çıktığı 43 maçta 3 gol ve 4 asist kaydetti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Alex Telles galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Tüm dünyadan sır gibi saklıyordu; gizli silahının yeri bulundu

Tüm dünyadan sır gibi saklıyordu; gizli silahının yeri bulundu

50 milyon lira dolandırıcılık iddiasıyla yargılanıyor! Eski kaymakam: Bana komplo kuruldu, ev hapsiyle tahliye edin herkesin parasını vereceğim

50 milyon lira dolandırıcılık iddiasıyla yargılanıyor! Eski kaymakam: Bana komplo kuruldu, ev hapsiyle tahliye edin herkesin parasını vereceğim

Trabzonspor'da 4. Şenol Güneş dönemi!

Trabzonspor'da 4. Şenol Güneş dönemi!

Nürnberg oyuncusu saldırıya uğradı!

Nürnberg oyuncusu saldırıya uğradı!

İspanyollar Arda Güler krizini açıkladı! 'Niyeti...'

İspanyollar Arda Güler krizini açıkladı! 'Niyeti...'

Osimhen transferine Icardi'den ilk tepki! Okan hocayla görüştü

Osimhen transferine Icardi'den ilk tepki! Okan hocayla görüştü

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Çok satan ürünler Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'na özel indirimde

Çok satan ürünler Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'na özel indirimde

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Karizmatikliğinizi arşa çıkaracak marka parfümler indirimde

Karizmatikliğinizi arşa çıkaracak marka parfümler indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.