Süper Lig lideri Sivasspor'un 'boşu' yok

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, ligde 20 haftalık periyotta tüm maçlarda fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Süper Lig'de 41 puanla zirvede yer alan kırmızı-beyazlılar, gol yollarındaki etkinliğiyle de dikkati çekiyor. Bu sezon ligde geride kalan 20 haftada tüm maçlarda fileleri havalandıran Sivas ekibi, gruptaki 17 takıma karşı da gol sevinci yaşadı. Sivasspor, Süper Lig'de Trabzonspor (43) ve Aytemiz Alanyaspor'un (40) ardından 39 golle Fenerbahçe ve Başakşehir ile birlikte en fazla gol atma başarısı gösteren ekipler arasında yer aldı.

Zirve mücadelesi veren ekiplerden Trabzonspor 1, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş 3'er, Fenerbahçe 4, Galatasaray 5, Aytemiz Alanyaspor ise 6 maçta gol atamadı.

Avrupa'nın 5 büyük liginde mücadele eden 78 takım arasından sadece Premier Lig lideri Liverpool ve Bundesliga'nın zirvesinde yer alan Bayern Münih, Sivasspor ile aynı başarılı istatistiğe imza attı. Liverpool 25 maçta, Bayern Münih ise 20 maçın tamamında gol sevinci yaşadı. İngiltere temsilcisi Liverpool 60, Alman ekibi Bayern Münih ise 58 gol kaydetti.