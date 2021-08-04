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Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte yeni sezonun başlangıç tarihi ve derbi haftaları!

04.08.2021 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’de 2021-2022 sezonu için geri sayım başladı. TFF’de yapılan fikstür çekiminin ardından Süper Lig’de maç programı ve derbi haftaları belirlendi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer takımların maç programı netleşti.

Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte yeni sezonun başlangıç tarihi ve derbi haftaları!

Ağustos ayı içerisinde başlayacak Süper Lig’de ilk yarı, aralık ayının sonunda sona erecek. Ocak ayı başından itibaren ise ligin ikinci yarısı başlayacakken, mayıs ayı sonuna doğru ise Süper Lig tamamlanmış olacak.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig'de yeni sezon 13 Ağustos Cuma günü başlayacak. 27 Aralık'ta Süper Lig’in ilk yarısı sona erecek. 7 Ocak’ta ise 2. yarı başlayacak. 22 Mayıs'ta tamamlanacak Süper Lig'de 6, 18 ve 22'inci haftalarda da maçlar hafta içi oynanacak.

SÜPER LİG’DE DERBİLER NE ZAMAN?

Süper Lig’de ilk derbi maçı, 10. haftada Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak. 13. haftada Fenerbahçe ile Galatasaray, 17. haftada da Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşacak.

Bunların dışında, ligin 4. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray, 9. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe ve 12. haftasındaki Beşiktaş-Trabzonspor müsabakaları da ligin öne çıkan diğer maçları oynanacak.

BİRİNCİ HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

Giresunspor-Galatasaray

Fatih Karagümrük-Gaziantep

Beşiktaş- Çaykur Rizespor

Yeni Malatyaspor-Trabzonspor

Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe

Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor

Adana Demirspor-Fenerbahçe

Medipol Başakşehir-Alanyaspor

Altay-Kayserispor

Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa

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