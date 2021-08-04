Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte yeni sezonun başlangıç tarihi ve derbi haftaları!

Ağustos ayı içerisinde başlayacak Süper Lig’de ilk yarı, aralık ayının sonunda sona erecek. Ocak ayı başından itibaren ise ligin ikinci yarısı başlayacakken, mayıs ayı sonuna doğru ise Süper Lig tamamlanmış olacak.
Süper Lig'de yeni sezon 13 Ağustos Cuma günü başlayacak. 27 Aralık'ta Süper Lig’in ilk yarısı sona erecek. 7 Ocak’ta ise 2. yarı başlayacak. 22 Mayıs'ta tamamlanacak Süper Lig'de 6, 18 ve 22'inci haftalarda da maçlar hafta içi oynanacak.
Süper Lig’de ilk derbi maçı, 10. haftada Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak. 13. haftada Fenerbahçe ile Galatasaray, 17. haftada da Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşacak.
Bunların dışında, ligin 4. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray, 9. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe ve 12. haftasındaki Beşiktaş-Trabzonspor müsabakaları da ligin öne çıkan diğer maçları oynanacak.
Giresunspor-Galatasaray
Fatih Karagümrük-Gaziantep
Beşiktaş- Çaykur Rizespor
Yeni Malatyaspor-Trabzonspor
Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe
Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor
Adana Demirspor-Fenerbahçe
Medipol Başakşehir-Alanyaspor
Altay-Kayserispor
Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa
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