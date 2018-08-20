Süper Lig puan durumu - 2. hafta maç sonuçları (BeIN Sports - Lig TV maç özetleri izle)

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. hafta karşılaşmaları, bu akşam oynanacak Kasımpaşa - Medipol Başakşehir maçı ile tamamlanacak. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek. 2. haftanın açılış maçında Trabzonspor, Sivasspor'u 3-1 yenerek 3 puanlı alan taraf oldu. Cumartesi günü oynanan maçlarda Bursaspor, Kayserispor ile 0-0, Antalyaspor, Atiker Konyaspor ile 3-3 berabere kalırken Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek puanını altıya çıkardı. Şu ana kadar oynanan maçlarda 20 gol atıldı. Süper Lig puan durumu, 1. hafta maç sonuçları ve Lig TV BeIN Sports maç özetleri bağlantısı haberimizde.

SÜPER LİG 2. HAFTA GÖRÜNÜM

Süper Lig 2. haftasından şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynadığı maçtan eli boş döndü. Sarı-lacivertliler, Malatyaspor'a 1-0 yenilmekten kurtulmadı. Yeni transfer Islam Slimani'nin ilk onbirde çıktığı maçta 70. dakikada Aleksic'in attığı gol ile ev sahibi takım sahadan galip ayrıldı. 2'de 2 yapan Yeni Malatyaspor, puanını altıya çıkardı.