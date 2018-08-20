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Süper Lig puan durumu - 2. hafta maç sonuçları (BeIN Sports - Lig TV maç özetleri izle)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 20.08.2018 08:05 | Son Güncelleme

Süper Lig 2. haftası bu akşam oynanacak Kasımpaşa - Medipol Başakşehir maçı ile tamamlanacak. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek. 2018-2019 Spor Toto Süper Lig 2. sezonunda Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş haftayı kayıpsız kapatırken Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 1-0 yenildi. Süper Lig puan durumu, 2. hafta maç sonuçları ve Lig TV maç özetleri bağlantısı haberimizde.

Süper Lig puan durumu - 2. hafta maç sonuçları (BeIN Sports - Lig TV maç özetleri izle)

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. hafta karşılaşmaları, bu akşam oynanacak Kasımpaşa - Medipol Başakşehir maçı ile tamamlanacak. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek. 2. haftanın açılış maçında Trabzonspor, Sivasspor'u 3-1 yenerek 3 puanlı alan taraf oldu. Cumartesi günü oynanan maçlarda Bursaspor, Kayserispor ile 0-0, Antalyaspor, Atiker Konyaspor ile 3-3 berabere kalırken Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek puanını altıya çıkardı. Şu ana kadar oynanan maçlarda 20 gol atıldı. Süper Lig puan durumu, 1. hafta maç sonuçları ve Lig TV BeIN Sports maç özetleri bağlantısı haberimizde.

SÜPER LİG 2. HAFTA GÖRÜNÜM

Süper Lig 2. haftasından şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynadığı maçtan eli boş döndü. Sarı-lacivertliler, Malatyaspor'a 1-0 yenilmekten kurtulmadı. Yeni transfer Islam Slimani'nin ilk onbirde çıktığı maçta 70. dakikada Aleksic'in attığı gol ile ev sahibi takım sahadan galip ayrıldı. 2'de 2 yapan Yeni Malatyaspor, puanını altıya çıkardı.

Hafta içinde Fenerbahçe ile Emre Akbaba transferinde karşı karşıya gelen Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçta Göztepe'yi tek golle geçti ve puanını altıya çıkardı. Maçın tek golü 42. dakikada Onyekuru'nun ayağından geldi. Yeni transfer Emre Akbaba, 60. dakikada Galatasaray formasıyla ilk resmi maçına çıktı.

Süper Lig 2. haftasında igin yeni takımlarından BB Erzurumspor'un rakibi Beşiktaş idi. İlk haftada Konyaspor'a deplasmanda 3-2 yenilen Erzurumspor, güçlü rakibi Beşiktaş karşısında pek varlık gösteremedi ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Maçta ev sahibi takımın golü 16. dakikada Jasmin Scuk'tan gelirken Beşiktaş'ın golleri ise 53. dakikada Gökhan Gönül, 76. dakikada Negredo, 86. dakikada penaltıdan Quaresma'dan geldi.

LİG TV - BEIN SPORT MAÇ ÖZETLERİ İZLE

SÜPER LİG 2. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

17 Ağustos Cuma
Trabzonspor 3:1 Sivasspor

18 Ağustos Cumartesi
Bursaspor 0:0 Kayserispor
Yeni Malatyaspor 1:0 Fenerbahçe
Antalyaspor 3:3 Atiker Konyaspor

19 Ağustos Pazar
Akhisarspor 1:1 Çaykur Rizespor
BB Erzurumspor 1:3 Beşiktaş
Galatasaray 1:0Göztepe
Alanyaspor 0:2 MKE Ankaragücü

20 Ağustos Pazartesi
Kasımpaşa : Medipol Başakşehir 21:45

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Puan Durumu Ve Fikstür Bilgileri. Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları | Mynet SporPuan Durumu Ve Fikstür Bilgileri. Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları | Mynet Spor
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