SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Süper Lig puan durumuna göre kim birinci? Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin puanı kaç?

Süper Lig puan durumuna göre kim birinci? Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin puanı kaç?

15.05.2021 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’de 42. ve son hafta heyecanı yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile Beşiktaş kaybederken, Galatasaray haftayı 3 puanla kapatarak hem zirveye ortak oldu hem de şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj sağladı. Son haftaya girilirken Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Lig’de şampiyonluk için yarışacak.

Süper Lig puan durumuna göre kim birinci? Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin puanı kaç?

Şampiyonun belli olacağı Süper Lig’de puan durumu geçtiğimiz hafta iyice kızışmıştı. 81 puanla lider konumunda bulunan Beşiktaş, +2 averajla 2. sıradaki Galatasaray’ın hemen önünde yer alıyor. 79 puandaki Fenerbahçe ise 3. sırada bulunuyor. 

SÜPER LİG PUAN DURUMUNA GÖRE HANGİ TAKIM BİRİNCİ?

Bugün saat 20:30'da başlayacak maçlardan önce Beşiktaş, 81 puanda yer alıyor. Son 2 hafta mağlup olan siyah-beyazlılar, 87 gol atarken, kalesindeki 43 gole engel olamadı. Beşiktaş'ın 44 averajı bulunuyor.

Bu sezon oynadığı 39 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan 2. sıradaki Galatasaray ise 77 gol attı, 35 gol ile kalesinde en az gol yiyen takım unvanını elinde bulunduruyor. 81 puandaki sarı-kırmızılıların averajı ise 42…

Rakiplerinin hemen ardından gelen 3. sıradaki Fenerbahçe ise 39 maçta 24 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. 70 gol atıp kalesinde 40 gol gören Fenerbahçe, 79 puan ve 30 averaja sahip…

Şampiyonluk yarışı da bu üç takım arasında geçecek. Beşiktaş, Galatasaray'a göre +2 averaja sahip olduğundan dolayı averaj farkının korunması hâlinde her türlü galibiyette şampiyon olacak. Beşiktaş'ın beraberlik ya da mağlubiyet alması, Galatasaray'ın ise Yeni Malatya karşısında galip olması durumunda sarı-kırmızılılar şampiyonluğunu ilan edecek.

Hem Beşiktaş hem de Galatasaray, maçlarını kazanır, Galatasaray, averajla öne geçerse de sarı-kırmızılılar yine şampiyon olacak. Beşiktaş ve Galatasaray mağlup olup, Fenerbahçe ise Kayserispor karşısında galip gelirse, sarı-lacivertliler şampiyonluğunu ilan edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERPicasso'nun tablosu dudak uçuklatan rakama satıldıPicasso'nun tablosu dudak uçuklatan rakama satıldı
Kutlamada yaralanan taraftara ziyaretKutlamada yaralanan taraftara ziyaret
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri'nden yeni genelge! İzin verilmeyecek

İçişleri'nden yeni genelge! İzin verilmeyecek

Yok böyle pişkinlik! Takside yakalandılar

Yok böyle pişkinlik! Takside yakalandılar

Açıklandı! Cenk Tosun ve Aboubakar'a ceza

Açıklandı! Cenk Tosun ve Aboubakar'a ceza

Salih Uçan yeni takımını açıkladı

Salih Uçan yeni takımını açıkladı

Galatasaray'da şampiyonluk maçı öncesi kötü haber

Galatasaray'da şampiyonluk maçı öncesi kötü haber

Süper Lig'de şampiyon belli oluyor (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'de şampiyon belli oluyor (Muhtemel 11'ler)

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Galatasaray'ı şikeyle suçladı, ortalık karıştı!

Galatasaray'ı şikeyle suçladı, ortalık karıştı!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Fenerbahçeli Ümit Özat'tan olay paylaşım

Fenerbahçeli Ümit Özat'tan olay paylaşım

Maç bitti, ortalık karıştı! Gözaltına alındı!

Maç bitti, ortalık karıştı! Gözaltına alındı!

Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri

Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.