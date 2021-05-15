Süper Lig puan durumuna göre kim birinci? Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin puanı kaç?

Şampiyonun belli olacağı Süper Lig’de puan durumu geçtiğimiz hafta iyice kızışmıştı. 81 puanla lider konumunda bulunan Beşiktaş, +2 averajla 2. sıradaki Galatasaray’ın hemen önünde yer alıyor. 79 puandaki Fenerbahçe ise 3. sırada bulunuyor.

SÜPER LİG PUAN DURUMUNA GÖRE HANGİ TAKIM BİRİNCİ?

Bugün saat 20:30'da başlayacak maçlardan önce Beşiktaş, 81 puanda yer alıyor. Son 2 hafta mağlup olan siyah-beyazlılar, 87 gol atarken, kalesindeki 43 gole engel olamadı. Beşiktaş'ın 44 averajı bulunuyor.

Bu sezon oynadığı 39 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan 2. sıradaki Galatasaray ise 77 gol attı, 35 gol ile kalesinde en az gol yiyen takım unvanını elinde bulunduruyor. 81 puandaki sarı-kırmızılıların averajı ise 42…

Rakiplerinin hemen ardından gelen 3. sıradaki Fenerbahçe ise 39 maçta 24 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. 70 gol atıp kalesinde 40 gol gören Fenerbahçe, 79 puan ve 30 averaja sahip…

Şampiyonluk yarışı da bu üç takım arasında geçecek. Beşiktaş, Galatasaray'a göre +2 averaja sahip olduğundan dolayı averaj farkının korunması hâlinde her türlü galibiyette şampiyon olacak. Beşiktaş'ın beraberlik ya da mağlubiyet alması, Galatasaray'ın ise Yeni Malatya karşısında galip olması durumunda sarı-kırmızılılar şampiyonluğunu ilan edecek.

Hem Beşiktaş hem de Galatasaray, maçlarını kazanır, Galatasaray, averajla öne geçerse de sarı-kırmızılılar yine şampiyon olacak. Beşiktaş ve Galatasaray mağlup olup, Fenerbahçe ise Kayserispor karşısında galip gelirse, sarı-lacivertliler şampiyonluğunu ilan edecek.

