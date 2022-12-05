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Süper Lig şampiyonu kulüp kapanıyor mu? Başkan Ömer Furkan Banaz'dan resmi açıklama geldi...

05.12.2022 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursaspor Kulübü Başkanı Ömer Furkan Banaz, Bursaspor Dergisi'ne açıklamalarda bulundu. Bursaspor'u kapatmaya gelmediklerini dile getiren Banaz, "Bu bölünmüşlükle maalesef bir yere varamayız. Biz yönetim olarak bu kulübü kapatmaya gelmedik, yaşatmaya geldik. Biz halen buradayız, ısrar ediyoruz. İçine düştüğümüz, bu noktadan çıkmak için bizim yanımızda durulması, bizimle beraber saf tutulması gerekiyor." dedi.

Süper Lig şampiyonu kulüp kapanıyor mu? Başkan Ömer Furkan Banaz'dan resmi açıklama geldi...

Süper Lig'de 2009/10 sezonunda şampiyon olan ancak şimdi TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Bursaspor'da başkan Ömer Furkan Banaz, Bursaspor Dergisi’ne dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"KULÜBÜ KAPATMAYA GELMEDİK"

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Başkan Banaz, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, Bursaspor’umuzu armasıyla, logosuyla yaşatmaya gayret ediyoruz. Bu sürecin, bu büyük markanın arkasında durmak zorundayız. Birlikte hareket ederek bir şeyler yapabiliriz. Tüm camianın silkelenerek, hep birlikte mevcut tabloyu görmemiz gerekiyor. Hep birlikte mevcut durumumuza çareler üretmeliyiz. Bu bölünmüşlükle maalesef bir yere varamayız. Biz yönetim olarak bu kulübü kapatmaya gelmedik, yaşatmaya geldik. Biz halen buradayız, ısrar ediyoruz."

"ÇOK GENÇ BİR KADRO SAHADA SAVAŞ VERİYOR"

"İçine düştüğümüz bu noktadan çıkmak için bizim yanımızda durulması, bizimle beraber saf tutulması gerekiyor. Bursaspor, çok genç bir kadroyla sahada bir savaş veriyor. Bu savaşın bir anlamı olması için biz elimizden geleni yapıyoruz ve herkesi de bu taşın altına elini koymasını bekliyoruz. Bu taşı yoldan hep birlikte kaldıracağız. Bu kulüp ve bu şehir içinde bulunduğu durumu hak etmiyor. İçinde bulunduğumuz ve bu şehrin kesinlikle hak etmediği bu durumdan çıkmak için el birliği yapmaktan başka çaremiz yok." ifadelerini kullandı.

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