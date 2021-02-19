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Süper Lig tarihine geçen Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu kimdir?

19.02.2021 19:14 | Son Güncelleme:
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Süper Lig tarihine geçen Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu kimdir?

Trabzonspor'un 18 yaşındaki genç kalecisi Kağan Moradaoğlu, Başakşehir maçında Uğurcan Çakır'ın eldivenleriyle kaleyi koruyacak.

Kağan Moradaoğlu, Trabzonspor'daki ilk üç kaleci Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un yokluğunda, Medipol bBaşakşehir karşılaşmasında takımının kalesini koruyacak.

OPTA'nın verilerine göre, 18 yaşındaki Kağan bu sezon hem Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla maça çıkan en genç oyuncu, hem de ligde forma giyen en genç kaleci oldu. (18 yaş 40 gün)

KAĞAN MORADOĞLU KİMDİR?
Trabzonspor'un genç file bekçisi Kağan Moradaoğlu 10.01.2003 tarihinde Trabzon'da doğdu.

Trabzonspor'un altyapısında futbola başlayan Kağan Moradaoğlu, takımının U16 ve U17 kategorilerinde formasını giydi. Performansı ile dikkat çeken genç kaleci U14 ve U17 Milli Takım kadrolarına çağırıldı. U17 Milli Takımı ile 2 maça çıkan oyuncu 4 Şubat 2019 tarihinde takımı Trabzonspor ile profesyonel sözleşme imzaladı. Kağan Moradaoğlu'nun sözleşmesi 31 Mayıs 2021'de sona erecek.

193 cm boyundaki genç eldivenin, Başakşehir mücadelesindeki yedeği ise başka bir genç kaleci Hakan Aydın olacak. Hem Kağan hem de Hakan, lise son sınıfa gidiyor.

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