"Süper Lig tescil edilmeyebilir" sözleri ortalığı karıştırmıştı, TFF'den jet hızında yanıt geldi!

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, bir TV kanalına yaptığı açıklamada Süper Lig'in tescil edilmeme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını öne sürmüştü.

Hurma'nın bu sözleri kısa sürede gündem olurken, TFF'den konuyla ilgili bir açıklama geldi.

"İLİŞKİLERİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR"

Sporx'in haberine göre; TFF'den yapılan açıklamada "FIFA ve UEFA ile ilişkilerimiz son derece üst düzeyde devam etmektedir. FIFA ve UEFA ile TFF heyetleri arasında karşılıklı ziyaretler, Türk futbolunun gelişimine yönelik çalışmalar artarak sürmektedir."

"YALAN BEYANLARA İTİBAR EDİLMEMELİDİR"

"Bugünlerde Riva'da ve Antalya'da alt yaş kategorilerinde UEFA'nın uluslararası turnuvalarına ev sahipliği yapıyoruz. 2024 ve ev sahibi olacağımız 2032 Avrupa Futbol Şampiyonaları hazırlık sürecinde FIFA'nın müdahalesi, ligin tescil edilmemesi gibi manipülatif, yalan beyanlara itibar edilmemelidir." ifadeleri kullanıldı.





