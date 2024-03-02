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Süper lig yayın ihalesinde yeni gelişme! O rakam aşılınca TFF ile anlaştılar iddiası…

02.03.2024 08:37
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Önümüzdeki sezonda maçların yayınlanacağı platform için ‘karar verildi’ iddiası geldi. Saran Holding ve beIN SPORTS arasında geçen yayın ihalesi yarışında sona gelindiği öğrenildi. İddiaya göre beIN SPORTS istenilen rakamın üzerine çıkarak TFF anlaşmaya vardı. İşte detaylar…

Dün toplanan Yayın İhale Komisyonu, istenilen tekliflerin verilmediğini öne sürerek yayın ihalesinin iptal edildiğini açıklamıştı. Söz konusu gelişmeye Saran Holding tarafından çok sert bir bildiri ile yanıt verilmiş ve ihale iptalinin bir tiyatro olduğu belirtilerek, amacın mevcut yayıncıya ihaleyi vermek olduğu aktarılmıştı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre beIN SPORTS, TFF'ye ilettiği yeni teklifte kulüplerin isteği olan "Yıllık 150 milyon Euro" sınırının üzerine çıktı. Sabuncuoğlu tarafından yapılan paylaşımda "beIN Sports, ihale başında TFF ve Kulüpler Birliği’nin hedeflediği rakam olan 150 milyon euro barajını son teklifiyle aştı. Süper Lig’in yeni yayıncısı beIN Sports olmak üzere! İş resmi imzaya kaldı." ifadeleri kullanıldı.

Yayın ihalesi için yaptıkları teklif ortaya çıktı! İşte Saran Medya'nın TFF'den talebi Yayın ihalesi için yaptıkları teklif ortaya çıktı! İşte Saran Medya'nın TFF'den talebi
Yayın ihalesi iptal edildi! Yayın ihalesi iptal edildi!
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır
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