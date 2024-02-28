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  4. Yayın ihalesi için yaptıkları teklif ortaya çıktı! İşte Saran Medya'nın TFF'den talebi

Yayın ihalesi için yaptıkları teklif ortaya çıktı! İşte Saran Medya'nın TFF'den talebi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.02.2024 21:35
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Süper Lig'de yeni dönemde yayıncı kuruluşun kim olacağı belirsizliğini korurken TFF geçtiğimiz günlerde ilk olarak Saran Medya ile görüşüldüğünü duyurmuştu. Saran Medya'nın TFF'ye yaptığı talebin detayları ortaya çıktı. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu'nu merakla beklenen yayın ihalesi için geçtiğimiz günlerde Saran Medya ile görüşüldüğünü duyurmuştu. Yapılan açıklamada Yayın İhale Komisyonu, yayın ihalesine teklif veren Saran Medya temsilcilerini komisyon toplantısına davet ederek ilk görüşmesini gerçekleştirdiği bilgisi verilirken görüşmenin detayları ortaya çıktı.

İHALE SÜRESİNİN 5 YIL OLMASINI İSTEDİLER

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Saran Medya ihale süresinin 3 yıl değil 5 yıl olmasını talep etti ve teklifini yükseltti. Yeni yapılan teklife göre ödenecek rakam yıllık ortalama 150 milyon euro’ya denk geliyor.

TFF BEKLEMEYE ALDI

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TFF bu teklifi beklemeye aldı ve beIN Sports’tan bu rakamın daha üzerinde bir rakam talep etti. beIN’in geri dönüşüne göre yayın ihalesi sonuçlanacak.

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