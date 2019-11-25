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Süper Lig'de deplasman fırtınası!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 25.11.2019 22:37 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 12'nci hafta geride kalırken, deplasman ekipleri aldıkları sonuçlarla haftaya damga vurdu.

Süper Lig'de deplasman fırtınası!

Süper Lig'de 12'nci hafta Antalyaspor - Gaziantep FK maçıyla sona ererken, oynanan 9 karşılaşmada deplasman takımlarının grafiği dikkat çekti. Bu hafta oynanan karşılaşmalar sonunda deplasman ekipleri 6 galibiyet alırken, iki maç da berabere sonuçlandı. Evinde tek gülen takım ise Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Denizlispor oldu.

DEPLASMAN EKİPLERİNİN EN ÇOK KAZANDIĞI HAFTA

Süper Lig'de 12'nci hafta sonunda deplasman ekipleri aldıkları 6 galibiyetle bu sezon bir ilke imza attı. Bu hafta, deplasman ekiplerinin şu ana kadar en çok maç kazandığı hafta olarak dikkat çekti. Ligin 3'üncü haftasında oynanan karşılaşmalar sonucunda deplasman ekipleri 5 galibiyet alırken, 4 de beraberlik elde etmiş ve o haftayı mağlubiyet yüzü görmeden kapatmıştı. Bu hafta deplasmanda gülen takımlar Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği ve Göztepe olurken; Fenerbahçe ve Gaziantep FK da deplasmanda aldıkları 1'er puanla evlerine dönmeyi başardı.

Süper Lig'de 12'nci haftada alınan sonuçlar şu şekilde:

Galatasaray - Medipol Başakşehir: 0-1

Denizlispor - Çaykur Rizespor: 2-0

MKE Ankaragücü - Trabzonspor: 0-3

İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş: 0-1

İstikbal Mobilya Kayserispor - Demir Grup Sivasspor: 1-4

Kasımpaşa - Gençlerbirliği: 1-2

Alanyaspor - Göztepe: 0-1

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: 0-0

Antalyaspor - Gaziantep FK: 1-1

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Antalyaspor - Gaziantep FK: 1-1Antalyaspor - Gaziantep FK: 1-1
Voleybol: AXA Sigorta Efeler LigiVoleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig deplasman

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