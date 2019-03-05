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Süper Loto talihlisi ikramiyesini aldı

leyla.kader leyla.kader
EKONOMİ  | 05.03.2019 15:18 | Son Güncelleme

Süper Loto'da 26 milyon 181 bin 291 lira 75 kuruş kazanan talihli, ikramiyesini avukatı aracılığıyla teslim aldı.

Süper Loto talihlisi ikramiyesini aldı

Milli Piyango İdaresince yapılan Süper Loto çekilişinde 26 milyon 181 bin 291 lira 75 kuruş kazanan talihli, ikramiyesini avukatı aracılığıyla aldı.

Milli Piyango Loto Daire Başkanı Murtaza Çakır, Süper Loto'daki söz konusu ikramiyenin Muğla'nın Bodrum ilçesine isabet ettiğini hatırlattı.

Talihlinin Süper Loto'yu 48300076 nolu bayiden oynadığını belirten Çakır, "Kişi altı kolonu makineye sen seç yöntemiyle oynatmış. Bugün avukatı geldi bileti ibraz etti. Komisyon incelemesinden sonra ödeme işlemi yapıldı." dedi.

Talihlinin avukatı Meryem Çankaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, talihlinin, emekli, 2 çocuk sahibi olduğunu ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşadığını söyledi.

Talihlinin çeşitli projeleri olduğunu belirten Çankaya, ikramiyeyi bunları gerçekleştirmek ve yatırım yapmak için kullanacağın dile getirdi.

"HEMEN HER HAFTA OYNUYORMUŞ"

Çankaya, talihlinin yaratıcı bir zekaya sahip olduğunu ifade ederek, "Talihli bana, 'para birilerini delirtiyorsa evet yanlış yola sapabilirler ama ben onlardan olmayacağım'. dedi. Talihli, sonucu serin kanlı karşıladı. Hemen hemen her hafta Süper Loto oynuyormuş. Görmüş geçirmiş biri. Acil bir şeyi yok, yapılması gereken günlük rutinlerini yaptıktan sonra projelerini gerçekleştirmeyi düşünüyor." şeklinde konuştu.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
süper loto Muğla

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