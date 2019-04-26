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Super Mario Maker 2 Nintendo Switch’e Geliyor

KarıKoca Gaming KarıKoca Gaming
TEKNOLOJİ  | 26.04.2019 12:47 | Son Güncelleme

Nintendo Switch sahipleri, bu yaz hayallerindeki Süper Mario parkurlarını oynamaya ve yaratmaya hazırlanabilir, çünkü Super Mario Maker 2, Nintendo Switch için 28 Haziran’da çıkıyor. Oyunda çılgınca parkurlar yaratmanın yanı sıra, oyuncular limited edition bundle ve çeşitli fiziksel ön sipariş öğeleri de dahil olmak üzere seçim yapabilecekleri çeşitli satın alma seçeneklerine sahip olacaklar.

Super Mario Maker 2 Nintendo Switch’e Geliyor

Sınırlı bir süre için mevcut olan Super Mario Maker 2 Limited Edition paketi, oyunun yanı sıra, üyelerin uyumlu oyunlarda birbirleriyle oynamasına ve NES oyunlarında büyüyen bir kütüphaneye erişebilmelerine olanak sağlayan 12 aylık Bireysel Nintendo Switch Online üyeliği içerir. Ek olarak, avuç içi modunda modları düzenlemek için mükemmel olan özel bir Super Mario Maker 2 temalı Nintendo Switch kalemi, oyunu satın alan oyunculara bonus olarak sunulacak.

Oyunun her zaman Nintendo Switch konsolunda durmasının kolaylığını tercih eden herkes, yakın gelecekte Nintendo eShop’taki oyunu standart bir oyun olarak veya oyun ve 2 aylık bir Nintendo Switch Online Bireysel Üyeliği içeren bir dijital bundle olarak ön sipariş verebilecekler. Paketi dijital olarak ön sipariş veren oyuncular da kalem almaya hak kazanacaklar.

Super Mario Maker 2, yeni araçlar, eşyalar ve özellikler kullanarak kendi Super Mario parkurlarını yaptıkları ve oynadıkları gibi oyuncuların hayal güçlerini ortaya çıkarmalarına izin vererek dünyanın dört bir yanından oyuncular tarafından yaratılan ve gittikçe büyüyen yeni zorluklar yaratıyor. Süper Mario Maker 2’de keşfedilmeye ve denenmeye hazır devasa bir araç seti ile ilk kez eğim oluşturma yeteneği de dahil olmak üzere neredeyse her şey mümkün.

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