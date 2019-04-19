Super Smash Bros. Ultimate 3.0.0 güncellemesi bugün yayınlandı

Güncelleme ile gelen yeniliklere geçmeden önce SSBU 3.0.0 güncellemesini yüklemeden önce 2.0.2 sürümünde yer alan video kayıt dosyalarınızı dönüştürmenizde fayda var. Aksi durumda kayıtları çevirmezseniz 3.0.0 güncellemesi ile eski kayıtlarınızı görüntüleyemeyeceksiniz.

1- Stage Builder özelliği ile bölüm tasarlama imkanı geldi. Ancak tasarladığınız bölümlerde kamera kontrolleri çalışmayacak.

2- Video düzenleme özelliği oyuna eklendi. Kaydettiğiniz dövüşleri düzenleyebileceksiniz.

3- Oyunun ilk DLC’si olan Persona’dan Joker karakteri oyuna eklendi.

4- Vault Shop’a yeni splits’ler eklendi.

Morgana

Ryuji Sakamoto

Ann Takamaki

Yusuke Kitagawa

Makoto Niijima

Futaba Sakura

Haru Okumura

Goro Akechi

Caroline & Justine

Igor

Phantom Thieves of Hearts

5- Oyundaki küçük çaplı hatalar düzeltildi.

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