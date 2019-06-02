Super Smash Bros. Ultimate’e VR Modu ekleniyor

Oyuna, tıpkı Breath of the Wild ve Super Mario Odyssey gibi Labo VR kullanarak yeni mod eklenecek. Eklenecek olan mod özellikle kapsamlı eklenti paketi kıvamında değil. VR modu, tek oyunculu mod için geçerli olacak. Dolayısıyla yakında çevrimiçi olmak üzere VR’da Smash Bros.’u oynamayı beklemeyin.

Savaşlar sırasında yapay zekayı izleyebilecek veya tek oyuncunun aynı şekilde yapay zekaya karşı savaşmasını sağlayarak aşamaları takip edebileceğiz. Nintendo’nun paylaştığı yama notlarında da fazla detay açıklanmadığı için şimdilik bekleyişteyiz. En azından VR modu tam olarak istenilen temaya sahip olamasa da oyunda birtakım düzeltmelerin olacağı kesin.



