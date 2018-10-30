YEMEK

Süpermarketlerden kesinlikle almamanız gereken 5 gıda

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 30.10.2018 15:43 | Son Güncelleme

Bu bahsedeceklerimiz yiyecekler alışılan paketli gıdalardan daha farklılar. Cips, kola, şekerlemeler gibi paketli yiyeceklerin zararlarını artık hepimiz ezberledik ama ya diğer ürünler, bunlardan haberiniz var mı? Zararsız gibi görünen bazı gıdalar aslında sağlığınızı tehlikeye sokabilir. İşte sizler için hazırladığımız o tehlikeli gıdaların listesi!

Süpermarketlerden kesinlikle almamanız gereken 5 gıda

1. Plastik ambalajlardaki balıklar

balık

Pratik oluşuyla sizi cezbetse de aslında sağlığınız için son derece zararlıdır. Plastik ambalajlardaki yemeklerin saklama süresi son derece düşüktür. Eğer aldıysanız da saklamak için ambalajın içine yağ koymalısınız. Tuzlu suda saklanan balıklarda hexamethylenetetramine olma ihtimali yüksektir. Bu bahsettiğimiz kimyasal ise tehlikeli olduğu için birçok ülkede yasaklanmıştır.

2. Füme besinler

füme
Tüm dünyada popüler olan füme gıdaların sağlık için zararlı olup olmadığı tartışılıyor. Yiyeceğin raf ömrünü uzatan geleneksel füme yöntemi ve 'şüpheli' olarak isimlendirilen ucuz yöntemler vardır. Doğal füme yöntemiyle yapılan füme işleminde herhangi bir sıkıntı yok ancak ucuz yöntemlerle elde edilen füme işlemi son derece zararlıdır. Fenoller, lezzet yoğunlaştırıcıları ve formaldehit içeren zararlı kimyasallar vardır ve bu maddeler paket üzerinde belirtilmezler.

3. Ayıcıklı jelibonlar

jelibon
Çocukların bayılarak yediği ayıcık jelibonlar ne yazık ki sağlıklarını büyük oranda tehdit ediyor. Sentetik aroma yoğunlaştırıcı ve yapay renklendiriciler kullanarak yapılan jelibonlara bazı üreticiler koruyucu madde olarak kükürtdioksit katıyorlar. Bu madde ise vücutta yüksek dozda allerjiye neden olabilir.

4. Yengeç çubukları

yengeç
'Yengeç çubukları' adı altında satılan bu gıdaların aslında yengeç ile pek alakaları yoktur. Nişasta, yumurta akı gibi malzemelerle harmanlanan beyaz balık filetolarından hazırlanırlar. Bu yengeç çubuklarının içinde ise bağımlılık etkisi yaratacak bazı maddeler bulunur. Aman diyelim, süpermarketlerde satılan yengeç çubukları gıda zehirlenmelerine neden olabilir.

5. Mısır gevreği

msıır
Tüm dünyada 'sağlıklı' bir gıda olarak bilinir ve genellikle sabah kahvaltılarında özellikle diyet yapanlar için alternatif bir kahvaltı çeşididir. Ancak mısır gevreğinin yarattığı bu sağlık algısı tamamen pazarlama hilesidir. Mısır gevreği kızartıldığında tüm vitaminlerini kaybeder. Aynı zamanda içeriğindeki yağ ve şeker sağlıklı vücudun baş düşmanıdır. Düzenli olarak tüketildiğinde kilo verdirmez, tam aksine kilo aldırır...

PARTNERİşte Türkiye'nin çıplaklar plajıİşte Türkiye'nin çıplaklar plajı
Vedat Milor Türkiye'nin en iyilerini açıkladı: Pidesinden kebabına kadar Milor'dan 10 tavsiyeVedat Milor Türkiye'nin en iyilerini açıkladı: Pidesinden kebabına kadar Milor'dan 10 tavsiye
Mutfakta kesinlikle yapmamanız gereken 5 riskli hataMutfakta kesinlikle yapmamanız gereken 5 riskli hata
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
süpermarket market alışverişi pratik mutfak bilgileri

En Çok Okunan Haberler

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Son dakika: Sunucu Murat Başoğlu serbest bırakıldı

Son dakika: Sunucu Murat Başoğlu serbest bırakıldı

David - Victoria Beckham'ın oğlu Aleyna Tilki'yi takibe aldı!

David - Victoria Beckham'ın oğlu Aleyna Tilki'yi takibe aldı!

Sağlık sorunlarının üstesinden gelen 7 gıda

Sağlık sorunlarının üstesinden gelen 7 gıda

Süpermarketlerden kesinlikle almamanız gereken 5 gıda

Süpermarketlerden kesinlikle almamanız gereken 5 gıda

Yeryüzündeki en kötü hastalıkla mücadele ediyor! 17 yaşındaki kızın yürek acıtan hikayesi

Yeryüzündeki en kötü hastalıkla mücadele ediyor! 17 yaşındaki kızın yürek acıtan hikayesi

İlginizi Çekebilir

Diyet yapmadan 62 kilo veren şefin sırları

Diyet yapmadan 62 kilo veren şefin sırları

Bu şekilde tüketmeyin! Ölüme sebep oluyorlar

Bu şekilde tüketmeyin! Ölüme sebep oluyorlar

Gece yatmadan önce neden başınızın ucuna limon koymalısınız?

Gece yatmadan önce neden başınızın ucuna limon koymalısınız?

Diş sararmasının önüne geçen bitkisel yöntemler

Diş sararmasının önüne geçen bitkisel yöntemler

Her gün tüketiyoruz ama beyni 4 günde bitiriyor!

Her gün tüketiyoruz ama beyni 4 günde bitiriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aklımıza gelmezdi! Palamudu daha lezzetli bir hale getirmek için bakın ne kullanıyorlar

Aklımıza gelmezdi! Palamudu daha lezzetli bir hale getirmek için bakın ne kullanıyorlar

27 yıldır sadece meyveyle beslenen ve çocuklarını da meyve yedirerek büyüten vegan anne

27 yıldır sadece meyveyle beslenen ve çocuklarını da meyve yedirerek büyüten vegan anne

Bu lezzet damak çatlatır! Un ve tereyağının birleşmesiyle hazırlanan kaçamak

Bu lezzet damak çatlatır! Un ve tereyağının birleşmesiyle hazırlanan kaçamak

Sakın çöpe atmayın! Cilt kusurlarını tamamen ortadan kaldırıyor

Sakın çöpe atmayın! Cilt kusurlarını tamamen ortadan kaldırıyor

Yeryüzündeki en kötü hastalıkla mücadele ediyor! 17 yaşındaki kızın yürek acıtan hikayesi

Yeryüzündeki en kötü hastalıkla mücadele ediyor! 17 yaşındaki kızın yürek acıtan hikayesi

Sağlık sorunlarının üstesinden gelen 7 gıda

Sağlık sorunlarının üstesinden gelen 7 gıda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.