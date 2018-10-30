Süpermarketlerden kesinlikle almamanız gereken 5 gıda

1. Plastik ambalajlardaki balıklar

Pratik oluşuyla sizi cezbetse de aslında sağlığınız için son derece zararlıdır. Plastik ambalajlardaki yemeklerin saklama süresi son derece düşüktür. Eğer aldıysanız da saklamak için ambalajın içine yağ koymalısınız. Tuzlu suda saklanan balıklarda hexamethylenetetramine olma ihtimali yüksektir. Bu bahsettiğimiz kimyasal ise tehlikeli olduğu için birçok ülkede yasaklanmıştır.

2. Füme besinler



Tüm dünyada popüler olan füme gıdaların sağlık için zararlı olup olmadığı tartışılıyor. Yiyeceğin raf ömrünü uzatan geleneksel füme yöntemi ve 'şüpheli' olarak isimlendirilen ucuz yöntemler vardır. Doğal füme yöntemiyle yapılan füme işleminde herhangi bir sıkıntı yok ancak ucuz yöntemlerle elde edilen füme işlemi son derece zararlıdır. Fenoller, lezzet yoğunlaştırıcıları ve formaldehit içeren zararlı kimyasallar vardır ve bu maddeler paket üzerinde belirtilmezler.

3. Ayıcıklı jelibonlar



Çocukların bayılarak yediği ayıcık jelibonlar ne yazık ki sağlıklarını büyük oranda tehdit ediyor. Sentetik aroma yoğunlaştırıcı ve yapay renklendiriciler kullanarak yapılan jelibonlara bazı üreticiler koruyucu madde olarak kükürtdioksit katıyorlar. Bu madde ise vücutta yüksek dozda allerjiye neden olabilir.