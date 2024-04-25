Suphiye Orancı ve Metin Akpınar haberi hakkında tekzip ve düzeltme

Cevap ve Düzeltme

23 Nisan 2024 tarihinde, haber sitenizde “Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı'nın meğerse Metin Akpınar ile karşılıklı sahnesi varmış” başlıklı haberde, müvekkilimiz Metin Akpınar’ın Suphiye Orancı ile karşılıklı olarak bir filmde oynadığına dair iddialar yayınlanmıştır.

Haber içeriği gerçek dışı olup, bahsedilen şahıs, haberde kullanılan film görüntüsünde yer almadığı gibi, bu filmin başka bir sahnesinde de rol almamıştır.

Özellikle haber içeriğindeki ilgili görüntüde yer alan kişilerin Suphiye Orancı olmadığı çok açık bir şekilde belli olduğu halde, hiçbir araştırma yapılmadan, nereden kaynaklandığı belirsiz bir iddia haber yapılarak kamuoyu yanıltılmıştır.

Müvekkilimiz Metin Akpınar’a karşı girişilen hukuki süreçte gerçek dışı delil üretme amaçlı olduğu düşünülen, dayanaksız ve asılsız iddialar sebebiyle müvekkilimizin düzeltme ve cevap hakkı doğduğundan, işbu düzeltme yazımızın Basın Kanunu gereğince yayınlanmasını vekaleten talep eder ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.





