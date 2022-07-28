Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'nın ikinci etabı satışta

İSTANBUL (AA) - Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'nın ikinci etabında tapulu devre mülkler 130 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

Sur Yapı açıklamasına göre, Sur Yapı Tatil Evleri Antalya, Kovid-19 döneminde değişen tatil ihtiyaçlarına yanıt verirken sakinlerine yatırımlarını enflasyona karşı koruyarak tatilden para kazanma imkanı sağlıyor.

Tamamı peşin ödemelerde yüzde 15 indirimin geçerli olduğu ve 130 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan evlerde, yüzde 35 peşin ödemelerde kalan tutar vade farksız 24 eşit takside bölünebiliyor.

Devre mülk fiyatları, bulunduğu kata, cepheye, metrekareye ve seçilen tarihe göre değişiyor. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'da devre mülk tapusu, hissesi oranında ve satın alırken belirlediği tarih aralığındaki kullanım haklarıyla tümüyle kişinin kendisine ait oluyor.

Kişiye özel hizmetlerin, 5 yıldızlı tatil konforunun, dört mevsim tatil yapma imkanının bulunduğu evlerde paylaşım ekonomisiyle hesaplı tatil yapılabiliyor.

Kullanılmadığı dönemlerde kiraya verme ve gelir elde etme imkanı sunulan evler 1+1, 2+1 ve 3+1 seçeneklerle müşterilerle buluşuyor. Beyaz eşyalar, oturma grupları, küçük ev aletleri ve ev tekstili gibi her türlü ihtiyaca cevap veren eşyalarla donatılmış evlerde uzman eğitmenlerle kapalı ve açık çocuk oyun alanları bulunuyor.

Özel plaj, kumsallı yüzme havuzu, aquapark, çocuk havuzları, kadınlara özel yüzme havuzları, dalga havuzu, kapalı, sıcak ve soğuk su yüzme havuzunun bulunduğu Sur Yapı Tatil Evleri'nin spa&wellness ve spor kulübü imkanı da sunuluyor. Fitness, yoga, pilates, voleybol, kardio, basketbol, mini futbol, tenis ve stüdyo dersleri veriliyor.

- "Planladığımızdan 6 ay önce satışa sunduk"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, tatil evlerinin yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "İkinci etabı planladığımızdan 6 ay önce satışa sunduk. İkinci etap evlerimiz de tıpkı ilk etapta olduğu gibi 5 yıldızlı otel konforunda, ömür boyu tatil imkanı sunuyor." ifadelerini kullandı.

Bu projeyle devre mülk alıcısına Antalya'nın iklimi ve eşsiz doğasında dört mevsim tatil ayrıcalığını vadettiklerini aktaran Elmas, şu açıklamalarda bulundu:

"Yeni nesil tatil anlayışıyla tasarlanan Sur Yapı Tatil Evleri Antalya hem pandeminin değiştirdiği tatil alışkanlıklarına hem de tüm dünyayla birlikte ülkemizde de hakim olan ekonomik koşullara uygun yeni bir tatil konsepti olarak öne çıkıyor. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'dan ev alanlar, kendi evlerinin mahremiyeti ve hijyeninde 5 yıldızlı otel konforunda tatil yaparken projenin sunduğunu kişiselleştirilmiş hizmetlerden de doyasıya yararlanabiliyor. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya, sakinlerine tek valizle kendi evlerine yolculuk yapma, pek çok hizmeti kendi ihtiyaç ve tercihlerine göre organize edebilme imkanı veriyor."

- "Salgın sonrası değişen tatil ihtiyaçlarına cevap veriyor"

Altan Elmas, salgın sonrası değişen tatil anlayışından bahsederek, Kovid-19 ve sonrasındaki ekonomik konjonktürün değiştirdiği tatil beklentilerine yeni nesil çözümler getirdiklerini bildirdi.

Üzerinde titizlikle çalışarak geliştirdikleri Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'da yeni nesil anlayışa uygun tatil ve ev kavramlarının karşılığını bulduğunu anlatan Elmas, öncelikle güven ve konforu buluşturduklarını aktardı.

Elmas, "Tatil evleri konseptinde, evdeymişçesine izole ve güvenlik sağlanırken aynı zamanda 5 yıldızlı bir otelin sunduğu konfor ve hizmetler sunuluyor. Resepsiyondan oda servisine kadar 7 gün 24 saat tüm otel imkanlarına sahip evinizde her mevsim özel hissetmeniz sağlanıyor. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya sakinleri, Kepez kent ormanına komşu konumuyla, temiz orman havasında ve ev konforunda, 5 yıldızlı tesisin imkanlarıyla tatil yapabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

- "Birikimleri enflasyona karşı koruyor"

Elmas, paylaşım ekonomisinin gelecekte yükselen bir değer olarak kendini göstereceğini belirterek, paylaşım ekonomisine dayanan projenin yıllar ve hatta kuşaklar boyu hesaplı tatil avantajı sunduğunu, yatırımı enflasyona karşı koruduğunu ve "tatilden para kazanma" döneminin de kapılarını araladığını anlattı.

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'daki geniş balkonlu evlerin çok sayıda kişinin konaklamasına imkan tanıyacak şekilde tasarlandığını kaydeden Elmas, "1+1 evler 4 kişi, 2+1 evler 6 kişi, 3+1 evler ise 8 kişi kapasitesine sahip. Devre mülk sakinleri, beyaz eşyalar, oturma grupları, küçük ev aletleri ve ev tekstili gibi her türlü ihtiyaca cevap veren eşyaları evlerinde kullanıma hazır halde bulacak." bilgilerini verdi.

Elmas, yüksek prim ve kira potansiyeliyle getirisi yüksek bir yatırım imkanı sağlayan projeden devre mülk alanların isterlerse tatil hakkını yüksek kira getirisiyle devredebildiğini bildirdi.

