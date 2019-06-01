Suratına ateş edildi ama yine yaşamayı başardı! İğrenç gerçek ise 1 hafta sonra ortaya çıktı

Bazıları kedileri severken bazıları köpekleri sever. Köpek sahibi olmak da bir ayrıcalıktır. Köpeklerle büyüyen çocukların daha uysal bireyler olduğu görülmüştür. Ancak köpek sahibi olmak yetmiyor. Onlara da çocuk gibi davranıp üstlerine titremeniz gerekiyor.

Maalesef herkes köpek bakımı konusunda o kadar hassas değil. Özellikle köpek sahiplenmeyip köpek satın alanlar köpeklerinin değerlerini bilmiyorlar.

18 yaşındaki Harley Mobley’nin köpeği vardı. Maalesef köpeğinin değerini bilmedi. Köpeğine iyi davranmak yerine ona duyanların dehşete düştüğü bir şey yaptı.

Köpeğe yapılanı duymak bile insanın tüylerini ürpertiyor.

Harley’nin köpeğinde kuduz hastalığı belirtileri görülmeye başladığında bile 18 yaşındaki Harley köpeğini veterinere götürmedi. Köpeğinin hayatına son vermeye karar verdi. Bunu da suratına ateş ederek gerçekleştirdi.

Sonra da köpeği çöpün yanına bıraktı.

Köpek suratına ateş edilmesine rağmen hayatta kalmayı başardı.

Bulunduğunda derhal veterinere götürüldü. Veterinerin aktardığına göre, kafasında açılan yaranın enfeksiyon kapmasına rağmen köpeğin hayatta kalması bir mucizeymiş.