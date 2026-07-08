Sürekli acıkmanın nedeni ortaya çıktı! Uzmanlar 8 yaygın hatayı sıraladı

Gün içinde sık sık bir şeyler atıştırma isteği yaşıyor, tok olmanıza rağmen yeniden acıktığınızı düşünüyorsanız yalnız değilsiniz. Uzmanlara göre açlık hissi bazen vücudun enerji ihtiyacından bazen de stres, yorgunluk ya da dikkat dağınıklığı gibi günlük alışkanlıklardan kaynaklanabilir.

TOK TUTMAYAN ÖĞÜNLER AÇLIK HİSSİNİ ARTIRABİLİR

Sürekli aç hissetmenin en yaygın nedenlerinden biri, öğünlerin yeterince doyurucu olmaması olabilir. Çok hafif geçiştirilen ya da tek tip besinlerden oluşan öğünler kısa süre sonra yeniden acıkmanıza yol açabilir. Uzmanlara göre protein, lif ve sağlıklı yağları dengeli şekilde tüketmek daha uzun süre tok hissetmeye yardımcı olabilir. Sebzeler, tam tahıllar, baklagiller, kuruyemişler ve avokado gibi besinler bu noktada öne çıkıyor.

STRES VE UYKUSUZLUK İŞTAHI ETKİLEYEBİLİR

Açlık sandığınız his bazen stresin ya da yorgunluğun bir sonucu olabilir. Yoğun stres dönemlerinde vücudun verdiği tepkiler, özellikle atıştırmalık ve karbonhidratlı yiyeceklere yönelme isteğini artırabilir. Uykusuzluk da açlık ve tokluk sinyallerini etkileyebilir. Bu nedenle sürekli açlık hissi yaşıyorsanız yalnızca ne yediğinize değil, nasıl uyuduğunuza ve gün içinde ne kadar stres altında olduğunuza da bakmak gerekebilir.

FARKINDA OLMADAN YEMEK DAHA ÇABUK ACIKTIRABİLİR

Telefon ekranına bakarak, ayakta ya da aceleyle yemek yemek ne kadar yediğinizi fark etmenizi zorlaştırabilir. Uzmanlar, öğüne birkaç dakika ayırmanın ve yemeği daha bilinçli tüketmenin tokluk hissini destekleyebileceğine dikkat çekti. Sosyal medyada sürekli yiyecek görsellerine maruz kalmak da aç olmadığınız halde yeme isteğini artırabilir.

CAN SIKINTISI AÇLIKLA KARIŞABİLİR

Bazen mutfağa yönelmenin nedeni açlık değil, can sıkıntısı olabilir. Gerçek açlıkta kişi ne yemek istediğini daha net hissedebilirken, sıkıntı kaynaklı atıştırma isteğinde sürekli bir şeyler aranır ama hiçbir şey tam olarak yeterli gelmez. Böyle anlarda kısa bir yürüyüş yapmak, duş almak, su içmek ya da dikkati başka bir aktiviteye vermek işe yarayabilir.

BU BELİRTİLER VARSA HAFİFE ALMAYIN

Sürekli açlık hissi çoğu zaman günlük alışkanlıklarla ilgili olsa da bazen kontrol edilmesi gereken sağlık sorunlarının işareti olabilir. Açlık hissine aşırı susuzluk, halsizlik, ani kilo değişimi ya da günlük hayatı etkileyen başka belirtiler eşlik ediyorsa bir uzmana danışmak gerekir. Vücudun verdiği sinyalleri fark etmek, doğru adımı atmanın en önemli yollarından biridir.