Sürekli aynı dizileri izleyenlerin arkasındaki 4 psikolojik neden ortaya çıktı

Bazı kişiler, daha önce defalarca izledikleri dizilere geri dönüyor. Karakterlerin söyleyeceklerini, olayların nasıl gelişeceğini ve hatta finalde neler yaşanacağını bilmelerine rağmen aynı bölümleri izlemekten keyif alıyorlar. Peki, yeni bir diziye başlamak yerine yıllar önce izlenen bir yapımı yeniden açmak neden bu kadar cazip geliyor?

Psikoloji alanındaki çalışmalar, bu davranışın tanıdıklık hissi, geçmişe duyulan özlem, karar verme yorgunluğu ve sosyal bağ kurma ihtiyacıyla ilişkili olabileceğine işaret ediyor.

TANIDIK GELEN ŞEYLERİ DAHA ÇOK SEVİYORLAR

Psikolojide “salt maruz kalma etkisi” olarak bilinen bir kavram bulunuyor. Bu kavrama göre insanlar, tekrar tekrar karşılaştıkları şeylere zamanla daha olumlu yaklaşabiliyor. Bu durum yalnızca insan ilişkilerinde değil; müzik, sanat eserleri ve televizyon dizilerinde de kendini gösterebiliyor.

Bir diziyi yeniden izlerken daha önce gözden kaçan ayrıntıları fark etmek, karakterlerin davranışlarını farklı değerlendirmek veya bazı sahnelere yeni anlamlar yüklemek mümkün olabiliyor.

Chicago Üniversitesi araştırmacılarının yeniden tüketim davranışı üzerine yaptığı bir çalışma da insanların daha önce deneyimledikleri içeriklere geri döndüklerinde yeni ayrıntılar keşfedebildiklerini ortaya koyuyor. Dolayısıyla aynı diziyi tekrar izlemek, yalnızca eski bir alışkanlığı sürdürmek anlamına gelmiyor. İzleyici, hikâyeyi her seferinde biraz daha farklı deneyimleyebiliyor.

GEÇMİŞİN GÜZEL ANILARINA DÖNMEK İSTİYORLAR

Eski bir dizinin jenerik müziğini duymak bile insanı yıllar öncesine götürebiliyor. Özellikle çocukluk, gençlik veya hayatın mutlu bir döneminde izlenen yapımlar, zamanla kişisel anılarla güçlü bir bağ kurabiliyor. Bu nedenle aynı diziyi yeniden izlemek, yalnızca ekrandaki hikayeyi hatırlamakla sınırlı kalmıyor. O dönemde yaşanan olaylar, birlikte vakit geçirilen insanlar ve geçmişte hissedilen duygular da yeniden akla gelebiliyor.

Psikolojide nostaljinin, kişinin geçmişiyle bağ kurmasına ve duygusal iyi oluşunu desteklemesine yardımcı olabildiği biliniyor. Hatta geçmiş deneyimleri ve anıları hatırlamaya dayanan anımsama terapisi, özellikle ileri yaştaki bireylerin yaşam kalitesini desteklemek amacıyla kullanılan yaklaşımlar arasında yer alıyor. Ancak sevilen bir diziyi yeniden izlemenin doğrudan terapiyle aynı etkiye sahip olduğu söylenemez.

YENİ BİR DİZİ SEÇMEKLE UĞRAŞMAK İSTEMİYORLAR

Akşam televizyon karşısına geçtiğinizde ne izleyeceğinize karar vermek bazen dizinin kendisini izlemekten daha uzun sürebiliyor. Bir platformdan diğerine geçmek, fragmanları incelemek ve yorumları okumak, çok sayıda seçenek arasında karar vermeyi zorlaştırabiliyor.

Psikolog Barry Schwartz'ın popülerleştirdiği “seçim paradoksu” kavramı da bu duruma ışık tutuyor. Bu yaklaşıma göre seçeneklerin artması her zaman karar vermeyi kolaylaştırmıyor. Aksine çok fazla alternatif, bazı durumlarda kararsızlığa ve seçimden duyulan memnuniyetin azalmasına yol açabiliyor. Daha önce izlenmiş bir dizi ise bu belirsizliği ortadan kaldırıyor.

İzleyici hikayenin nasıl ilerleyeceğini bildiği için yeni karakterleri tanımak, olay örgüsünü anlamaya çalışmak veya yapımın beklentilerini karşılayıp karşılamayacağını düşünmek zorunda kalmıyor. Özellikle yorucu bir günün ardından tanıdık bir diziyi açmak, daha az zihinsel çaba gerektiren bir seçenek haline gelebiliyor.

TANIDIK KARAKTERLER KENDİLERİNİ DAHA AZ YALNIZ HİSSETTİREBİLİYOR

Bazı dizilerin karakterleri, uzun süre takip edildiklerinde izleyicilere gerçek hayattan tanıdıkları insanlar kadar yakın gelebiliyor. Psikolojide bu durumla ilişkili olarak “parasosyal ilişki” kavramı kullanılıyor.

Parasosyal ilişkiler, kişinin bir medya karakteriyle tek taraflı bir yakınlık ve bağ hissetmesini ifade ediyor. Örneğin yıllardır izlenen bir komedi dizisindeki arkadaş grubunun sohbetleri, izleyicide tanıdık bir ortamda bulunuyormuş hissi yaratabiliyor. 2009 yılında yayımlanan bir araştırma, sevilen televizyon programlarının yeniden izlenmesinin sosyal aidiyet duygusunu destekleyebildiğini ortaya koydu.

Araştırmada, sevilen programların sosyal ilişkilerle bağlantılı ihtiyaçları karşılamaya yardımcı olabileceği ve bazı durumlarda yalnızlık hissini hafifletebileceği değerlendirildi. Bununla birlikte ekrandaki karakterlerle kurulan bu bağın, gerçek hayattaki sosyal ilişkilerin yerini tamamen tutması beklenmiyor.

Psikoloji alanındaki bulgular, daha önce izlenen bir diziye yeniden başlamanın mutlaka yeni içeriklere ilgisizlikten kaynaklanmadığını gösteriyor.

Tanıdık karakterler, tahmin edilebilir olaylar ve geçmişten gelen olumlu anılar, eski dizileri bazı insanlar için rahatlatıcı hale getirebiliyor.

Özellikle stresli veya zihinsel olarak yorucu dönemlerde, nasıl sonuçlanacağı bilinen bir hikayeye dönmek güven ve rahatlık hissi sağlayabiliyor.