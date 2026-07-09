Sürekli değişim isteyen eşi için 360 derece dönen ev yaptı

Bosna'nın kuzeyinde, Srbac kenti yakınlarında bulunan ev, 72 yaşındaki Vojin Kusic'in tasarladığı 7 metrelik bir eksen etrafında dönüyor. Böylece evin pencerelerinden görülen manzara, mısır tarlalarından ormanlara, nehirden kırsal alanlara kadar sürekli değişebiliyor.

TAM TURUNU 22 SANİYEDE TAMAMLIYOR

Kusic'in verdiği bilgiye göre ev, en yavaş hızda çalıştırıldığında kendi etrafında bir turunu 24 saatte tamamlıyor. Hız en üst seviyeye çıkarıldığında ise ev sadece 22 saniyede tam dönüş yapabiliyor. Bu sayede ev sakinleri gün doğumunu izledikten kısa süre sonra tamamen farklı bir manzaraya geçebiliyor.

"ŞİKAYETLERİNDEN YORULDUM!"

Reuters'a konuşan Kusic, eşinin evde sürekli değişiklik istemesinden ve manzara konusundaki şikayetlerinden sonra bu fikrin aklına geldiğini söyledi. "Evin sürekli yenilenmesini istemesinden yoruldum. Sonunda ona, istediği zaman çevirebileceği dönen bir ev yapacağımı söyledim" diyen Kusic, projeyi tamamen kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiğini belirtti.

Kusic, çalışmalarında ünlü mucitler Nikola Tesla ve Mihajlo Pupin'den ilham aldığını söyledi. Maddi imkanlarının sınırlı olduğu bir ailede büyüdüğünü belirten Kusic, iyi bir eğitim alma fırsatı bulamadığı için birçok şeyi kendi kendine öğrenmek zorunda kaldığını ifade etti.

KALP RAHATSIZLIĞINA RAĞMEN VAZGEÇMEDİ

Yaklaşık 6 yılda tamamlanan proje, Kusic'in kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede geçirdiği dönemler dışında aralıksız devam etti. Mucidin en dikkat çekici açıklamalarından biri ise doktorlarına yaptığı rica oldu. Kusic, projeyi bitirebilmek için doktorlardan hayatını en az bir yıl daha uzatmalarını istediğini söyledi. Kusic ayrıca dönen yapının, sabit evlere kıyasla deprem hasarına karşı daha dayanıklı olduğunu da savunuyor. Bugün ziyaretçilerin ilgisini çeken sıra dışı ev, Bosna Hersek'in en ilginç yapılarından biri olarak gösteriliyor.