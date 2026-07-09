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İnsandan daha hızlı! 258 tür arasında zirvede yer aldı

Bilim insanları 258 farklı örümcek türünü karşılaştırdı ve dünyanın en hızlı örümceğini belirledi. Sonuçlar, saatte yaklaşık 13 kilometre hıza ulaşabilen bu türün ortalama bir insandan daha hızlı koşabildiğini ortaya koydu.

İnsandan daha hızlı! 258 tür arasında zirvede yer aldı
Çiğdem Berfin Sevinç

Örümceklerden korkan birçok kişi için onları geride bırakabilmek büyük bir teselli olabilir. Ancak yeni bir araştırma, bazı örümceklerin insanlardan daha hızlı hareket edebildiğini ortaya koydu.

Bilim insanları, laboratuvar ortamında 258 farklı örümcek türünü inceleyerek dünyanın en hızlı örümceğini belirledi.

İnsandan daha hızlı! 258 tür arasında zirvede yer aldı 1

İNSANLARDAN DAHA HIZLI KOŞUYOR

Araştırmanın sonucuna göre, Avustralya'nın Queensland bölgesine özgü Huntsman (Avcı) örümceği, saniyede yaklaşık 3,6 metre hıza ulaşarak dünyanın en hızlı örümceği unvanını aldı.

Bu hız, saatte yaklaşık 13 kilometreye denk geliyor. Ortalama bir insanın koşu hızı ise saatte 6 ila 10 kilometre arasında değişiyor. Bu da avcı örümceğinin birçok insanı geride bırakabilecek kadar hızlı olduğunu gösteriyor.

İnsandan daha hızlı! 258 tür arasında zirvede yer aldı 2

Araştırmada dikkat çeken bir başka bulgu da örümceklerin vücut yapısıyla ilgili oldu. Bilim insanları, uzun bacaklı örümceklerin daha yüksek hızlara ulaşabildiğini belirledi.

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Avcı örümcek türbe avusturalya doları
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