6.6 ton uyuşturucu ele geçirildi: Piyasa değeri 167 milyon dolar!

El Salvador'da, denizde gerçekleştirilen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu paketleri, La Paz kentindeki Costa del Sol'da yer alan La Concordia Limanı'nda basına gösterildi. Başsavcı Rodolfo Delgado, burada yaptığı açıklamada, ele geçirilen yaklaşık 6,6 ton uyuşturucu madde ile sınır ötesi suç örgütlerine bir darbe vurulmuş olduğunu ifade etti.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, El Salvador Ulusal Donanması tarafından düzenlenen operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin, yaklaşık 167 milyon dolar değerinde olduğunu ifade etti.