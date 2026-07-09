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6.6 ton uyuşturucu ele geçirildi: Piyasa değeri 167 milyon dolar!

El Salvador'da denizde düzenlenen operasyonda yaklaşık 6,6 ton uyuşturucu ele geçirildi. Yetkililer, piyasa değeri 167 milyon dolar olarak açıklanan sevkiyatın uluslararası suç örgütlerine ağır darbe vurduğunu belirtti.

6.6 ton uyuşturucu ele geçirildi: Piyasa değeri 167 milyon dolar!
Çiğdem Berfin Sevinç

El Salvador'da, denizde gerçekleştirilen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu paketleri, La Paz kentindeki Costa del Sol'da yer alan La Concordia Limanı'nda basına gösterildi. Başsavcı Rodolfo Delgado, burada yaptığı açıklamada, ele geçirilen yaklaşık 6,6 ton uyuşturucu madde ile sınır ötesi suç örgütlerine bir darbe vurulmuş olduğunu ifade etti.

6.6 ton uyuşturucu ele geçirildi: Piyasa değeri 167 milyon dolar! 1

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, El Salvador Ulusal Donanması tarafından düzenlenen operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin, yaklaşık 167 milyon dolar değerinde olduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
El Salvador uyuşturucu
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