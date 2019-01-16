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Sürekli porno izleyenler dikkat!

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SAĞLIK  | 16.01.2019 07:59 | Son Güncelleme

Son araştırmalar porno izlemenin çok büyük bir zararlarını ortaya çıkardı. Porno izlemenin zararları neler? Sürekli cinsel ilişki videosu izleyen kişileri ne gibi sorunlar bekliyor? İşte gündem olan araştırma...

Sürekli porno izleyenler dikkat!

Son dönemlerde yapılan araştırmalar, porno izleme oranının özellikle gençler ve erkekler arasında oldukça yaygın olduğunu ortaya koydu. Gittikçe büyüyen porno film sektörüyle birlikte pornoya olan ilgi de arttı. Fakat bütün bunların üzerine sürekli olarak porno izlemenin cinsel sağlığı olumsuz etkilediği hatta cinsel hayatı kabusa dönüştürdüğüne yönelik bulgular ortaya çıktı.

CİNSEL HAYATI DERİNDEN ETKİLİYOR

Yapılan son araştırmalara göre porno izlemenin çok büyük bir zararı ortaya çıktı. Porno film sektörünün yiden iyiye kendini hissetirmeye ve epeyce yükselmeye başladığı şu günlerde birçok insan pornonun insan psikolojisine ve fizyolojisine zararı varmı varsa neler diye sorgulamaya başladı. Araştırmalar, pornonun insanın seks hayatını derinden etkileyecek zararları olduğu konusunda uyarıyor.

KADINLARIN %18'İ ORGAZM OLUYOR

Kanadada'ki bilm adamları en çok izlenen porno kanalının 50 videosunu analiz ett. Sonuçlar oldukça şaşırtıcı. DailyMail’de yer alan habere göre porno filmlerin seks hayatına önemli zararları bulunuyor. Bu araştırmalar sonucunda kadınların sadece %18'inin gerçekten orgazm olduğu ortaya çıktı.

FİLM SAHNELERİNDE ORGAZM OLAN ERKEKLERİN %12'Sİ GERÇEKTE OLMUYOR

Montreal Quebec Üniversitesi’nden yapılan inceleme sonucuna göre pornografik filmlerde rol alanlar, orgazm ve seks performansı hakkında gerçekçi olmayan beklentileri körüklüyor. Film sahnelerinde orgazm olan kadınların %82’si gerçekte orgazm olmuyor, erkeklerde ise bu oran %12.

ÖN SEVİŞMEYİ UNUTTURUYOR

Cinsellik ve ilişki uzmanı Tracey Cox, MailOnline’a yaptığı açıklamada pornonun ön sevişmenin önemini unutturduğunu söyledi. Cox ayrıca, pornonun birçok kötü ders verdiğini, kadınların ön sevişmeye ihtiyaç duymadığını gösterdiğini, erkek ve kadın ilişkisinin sadece cinsel anlamada vurguladığını belirtti.

İLİŞKİ YERİNE PORNOYU TERCİH EDİYORLAR

Kaliforniya, Los Angeles’tan bir ekip, ilişkilerde 335 erkekle yaptığı araştırmada yüzde 22’sinin pornoyu eşiyle seks yapmayı tercih ettiklerini bildirdi. (Sözcü)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki araştırma

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