Sürekli porno izleyenler dikkat!

Son dönemlerde yapılan araştırmalar, porno izleme oranının özellikle gençler ve erkekler arasında oldukça yaygın olduğunu ortaya koydu. Gittikçe büyüyen porno film sektörüyle birlikte pornoya olan ilgi de arttı. Fakat bütün bunların üzerine sürekli olarak porno izlemenin cinsel sağlığı olumsuz etkilediği hatta cinsel hayatı kabusa dönüştürdüğüne yönelik bulgular ortaya çıktı.

CİNSEL HAYATI DERİNDEN ETKİLİYOR

Yapılan son araştırmalara göre porno izlemenin çok büyük bir zararı ortaya çıktı. Porno film sektörünün yiden iyiye kendini hissetirmeye ve epeyce yükselmeye başladığı şu günlerde birçok insan pornonun insan psikolojisine ve fizyolojisine zararı varmı varsa neler diye sorgulamaya başladı. Araştırmalar, pornonun insanın seks hayatını derinden etkileyecek zararları olduğu konusunda uyarıyor.

KADINLARIN %18'İ ORGAZM OLUYOR

Kanadada'ki bilm adamları en çok izlenen porno kanalının 50 videosunu analiz ett. Sonuçlar oldukça şaşırtıcı. DailyMail’de yer alan habere göre porno filmlerin seks hayatına önemli zararları bulunuyor. Bu araştırmalar sonucunda kadınların sadece %18'inin gerçekten orgazm olduğu ortaya çıktı.