Uyurken yatak odasının kapısını kapatanlara kötü haber! Uzmanlar uyardı

Yatak odası kapısını açık mı yoksa kapalı mı bırakmanın daha sağlıklı olduğu yıllardır tartışılıyor. Uzmanlara göre açık kapı hava dolaşımını artırıp daha ferah bir ortam sağlasa da, güvenlik açısından kapıyı kapalı tutmak hayati önem taşıyor. Özellikle yangın anlarında kapalı bir kapının hayat kurtarabileceği belirtiliyor.

ABD merkezli UL Fire Safety Research Institute tarafından yapılan araştırmaya göre, kapalı yatak odası kapısı ev yangınlarında oda sıcaklığının daha düşük kalmasını sağlıyor ve kaçış için kritik süre kazandırıyor. Uzmanlar, kapalı kapının aynı zamanda dumanın yayılmasını yavaşlattığını ve oksijen seviyesini koruyarak yangının şiddetini azalttığını ifade ediyor.

GÜRÜLTÜYÜ AZALTIYOR, UYKU KALİTESİNİ ARTIRIYOR

Kapalı kapının bir diğer avantajı ise daha sessiz bir uyku ortamı sunması. Koridorlardan gelen ışığı ve dış sesleri azaltan kapalı kapılar, daha kontrollü ve rahat bir uyku atmosferi oluşturuyor. Ayrıca mahremiyet ve güvenlik hissini artırdığı da belirtiliyor.

AÇIK KAPININ DA AVANTAJLARI VAR

Öte yandan uzmanlar, kapıyı açık bırakmanın hava akışını artırarak odanın sıcaklığını dengelediğini ve doğal havalandırma sağladığını aktarıyor. Özellikle sıcak havalarda açık kapının nefes almayı kolaylaştırabileceği ifade ediliyor.

Ancak uzmanlar, güvenlik nedeniyle kapıyı kapalı tutup hava akışını sağlamak için pencerenin hafif aralanmasını veya vantilatör kullanılmasını öneriyor.

TERCİHİNİZİ GÜVENLİK VE KONFORA GÖRE YAPIN

Araştırmacılar, yatak odası kapısının açık ya da kapalı tutulmasının kişisel tercihlere göre değişebileceğini ancak yangın güvenliği açısından kapalı kapının daha avantajlı olduğunu vurguluyor.