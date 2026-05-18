Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

'Köpekbalığı Mağarası'ndan 4 ceset çıktı

Maldivler’de “köpekbalığı mağarası” olarak bilinen bölgede kaybolan 4 İtalyan turistin cansız bedenleri günler süren operasyonun ardından bulundu. İzin ihlali iddialarının gündeme geldiği faciada, kurtarma çalışmalarına katılan bir askeri dalgıç da hayatını kaybetti.

'Köpekbalığı Mağarası'ndan 4 ceset çıktı
Çiğdem Berfin Sevinç

Maldivler’de “köpekbalığı mağarası” olarak bilinen dalış bölgesinde kaybolan 4 İtalyan turistin cansız bedenine ulaşıldı. Üniversite araştırması için girdikleri mağarada kaybolan dalgıçlar için başlatılan operasyon günlerce sürerken, faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi.

Yetkililer, olayın Maldivler’deki Vaavu Atolü yakınlarında bulunan Thinwana Kandu mağara sisteminde meydana geldiğini açıkladı. Yaklaşık 50 metre derinlikte gerçekleştirilen dalış sırasında kaybolan turistleri bulmak için özel bir kurtarma ekibi görevlendirildi.

Köpekbalığı Mağarası ndan 4 ceset çıktı 1

ELİT DALGIÇ EKİBİ DEVREYE GİRDİ

Yerel ekiplerin olumsuz hava koşulları nedeniyle yetersiz kalmasının ardından, Finlandiyalı uzman dalgıçlar Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund ve Patrik Grönqvist bölgeye gönderildi. Dünyanın en zorlu su altı kurtarma operasyonlarında görev alan ekip, kayıp turistlerin yerini tespit etti.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino ve Federico Gualtieri’nin cansız bedenlerine ulaşıldığını doğruladı.

Köpekbalığı Mağarası ndan 4 ceset çıktı 2

FACİADAN SAĞ KURTULAN TEK KİŞİ

Dalış grubunda yer alan Gianluca Benedetti’nin olay günü sağ olarak kurtarıldığı belirtildi. Olay sırasında “Duke of York” isimli teknede bulunan diğer 20 turistin ise ülkelerine döndüğü öğrenildi.

Yetkililer, mağaradaki cesetleri çıkarma çalışmalarının birkaç gün daha sürebileceğini açıkladı.

Köpekbalığı Mağarası ndan 4 ceset çıktı 3

KURALLARIN İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASI

Soruşturma kapsamında teknenin 30 metreyi aşan dalışlar için gerekli izinlere sahip olmadığı ortaya çıktı. Eski Maldivler Ulusal Savunma Gücü dalgıcı Shafraz Naeem, “Kuralların ihlal edildiği herkes tarafından biliniyordu” diyerek güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu savundu.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çöp parçaları hareket ediyor sandı: 'Mantolu böcek' çıktıÇöp parçaları hareket ediyor sandı: 'Mantolu böcek' çıktı
Antalya’da şaşırtan görüntü! Köpek balığı caretta carettaya saldırdıAntalya’da şaşırtan görüntü! Köpek balığı caretta carettaya saldırdı

Anahtar Kelimeler:
Maldivler mağara köpekbalığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı!

Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı!

'Başkasına verdi' diyerek sevdiği kızın babasını katletti

'Başkasına verdi' diyerek sevdiği kızın babasını katletti

Aziz Yıldırım'ın hocası belli oldu! Serdar Ali Çelikler yayında açıkladı

Aziz Yıldırım'ın hocası belli oldu! Serdar Ali Çelikler yayında açıkladı

Kızı cenazede klip çekti! Hadise ve Gülşen'e olay sözler

Kızı cenazede klip çekti! Hadise ve Gülşen'e olay sözler

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

Araç sürücüleri dikkat! Zorunlu ekipman listesi genişletildi

Araç sürücüleri dikkat! Zorunlu ekipman listesi genişletildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.