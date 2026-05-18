'Köpekbalığı Mağarası'ndan 4 ceset çıktı

Maldivler’de “köpekbalığı mağarası” olarak bilinen dalış bölgesinde kaybolan 4 İtalyan turistin cansız bedenine ulaşıldı. Üniversite araştırması için girdikleri mağarada kaybolan dalgıçlar için başlatılan operasyon günlerce sürerken, faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi.

Yetkililer, olayın Maldivler’deki Vaavu Atolü yakınlarında bulunan Thinwana Kandu mağara sisteminde meydana geldiğini açıkladı. Yaklaşık 50 metre derinlikte gerçekleştirilen dalış sırasında kaybolan turistleri bulmak için özel bir kurtarma ekibi görevlendirildi.

ELİT DALGIÇ EKİBİ DEVREYE GİRDİ

Yerel ekiplerin olumsuz hava koşulları nedeniyle yetersiz kalmasının ardından, Finlandiyalı uzman dalgıçlar Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund ve Patrik Grönqvist bölgeye gönderildi. Dünyanın en zorlu su altı kurtarma operasyonlarında görev alan ekip, kayıp turistlerin yerini tespit etti.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino ve Federico Gualtieri’nin cansız bedenlerine ulaşıldığını doğruladı.

FACİADAN SAĞ KURTULAN TEK KİŞİ

Dalış grubunda yer alan Gianluca Benedetti’nin olay günü sağ olarak kurtarıldığı belirtildi. Olay sırasında “Duke of York” isimli teknede bulunan diğer 20 turistin ise ülkelerine döndüğü öğrenildi.

Yetkililer, mağaradaki cesetleri çıkarma çalışmalarının birkaç gün daha sürebileceğini açıkladı.

KURALLARIN İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASI

Soruşturma kapsamında teknenin 30 metreyi aşan dalışlar için gerekli izinlere sahip olmadığı ortaya çıktı. Eski Maldivler Ulusal Savunma Gücü dalgıcı Shafraz Naeem, “Kuralların ihlal edildiği herkes tarafından biliniyordu” diyerek güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu savundu.