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  4. Süreyya Yalçın, Bodrum'daki yangın bölgesinde poz vermişti! Gelen tepkiler üzerine fotoğrafı kaldırdı

Süreyya Yalçın, Bodrum'daki yangın bölgesinde poz vermişti! Gelen tepkiler üzerine fotoğrafı kaldırdı

30.07.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyetenin tanınan ismi Süreyya Yalçın, bugünlerde Bodrum'da tekne tatili yapıyor. Her anını sosyal medya hesabından yayınlayan Yalçın, Bodrum'da başlayan yangın bölgesinde dumanlar yükselirken teknesinde yatarak poz verdi. Dumanları umursamadan verdiği pozları sosyal medyada paylaşan Yalçın, gelen tepkilerin ardından paylaşımını kaldırdı.

Süreyya Yalçın, Bodrum'daki yangın bölgesinde poz vermişti! Gelen tepkiler üzerine fotoğrafı kaldırdı

2016 yılında nikah masasına oturduğu Ozan Baran ile ABD'de yaşayan Süreyya Yalçın, geçtiğimiz hafta 46 bavulla Bodrum'a geldi. Güzel havanın tadını çıkarmak için teknesiyle tura çıkan Yalçın, Bodrum'da başlayan yangına aldırış etmeden pozlar verdi.

ARKADA DUMANLAR YÜKSELİRKEN POZLAR VERDİ

Manavgat'ta başlayarak ülkenin birçok yerine sıçrayan yangınlar söndürülmeye devam ederken Bodrum'da da alevler yükselmeye başladı. Bodrum'da bir otelin yandığı ve dumanların yükseldiği bölgede poz veren Yalçın, o anları da 2,7 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.

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TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMI SİLDİ

Kısa sürede gündem olan Süreyya Yalçın'a "Sözün bittiği yer. Ülke yanıyor, sen poz veriyorsun" diye tepki yağdı. Eleştirilerin ardından art arda paylaştığı pozları silen Yalçın, yangınla ilgili de paylaşım yaptı. Instagram hesabının hikaye kısmından bir paylaşım yapan Yalçın, "Rabbim herkesi korusun, yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

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yangın Instagram
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