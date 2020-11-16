Surf and turf nasıl yapılır? MasterChef surf and turf tarifi nedir? İşte surf and turf malzemeleri ve tarifi

MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununda Mehmet Şef'in özel tarifiyle surf and turf yemeği yer aldı. Peki, Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağı surf and turf nasıl yapılır? İşte Mehmet Şef'in tarifi ile surf and turf yemeği yapımı.

SURF AND TURF TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

500 gr kuzu sırtı

Soya 400 ml

Lime 1 adet

Mirin 400 ml

Tüp kalamar (irilerden) 1 adet

Soda 1 adet

Karbonat 1 paket

Bal 1 çorba kaşığı

Siriacha 1 çorba kaşığı

Zeytinyağı 50 ml

Mavi haşhaş 100 gr

Kestane 400 gr

Krema 100 gr

300 gram soğan

30 gram şeker

50 ml oyster sos

Tuz

Karabiber

Wasabi tozu

Mayonez malzemesi

Deniz ıspanağı filizi

Siniklav

Kanlı kuzukulağı filizi

SURF AND TURF NASIL YAPILIR?

Kuzu etlerinizi soya, lime ve mirin ile marine edin. Dinlenmeye bırakın.

Kestanelerinizi çizin ve haşlayın. Haşlandıktan sonra ayıklayıp rondonun içine alın diğer malzemeler ile iyice pürüzsüz kıvam alana kadar çekin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp kenarı ayırın.

Tüp kalamarları bir yanından keserek kelebek şeklinde açın, içinin kıkırdağı ve varsa pisliğini temizleyin. Fileto bıçağı ile çapraz şekilde baklava deseni vererek kesin ama kesikler arka kısmına ulaşmasın.