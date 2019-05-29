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Suriyeli gençten örnek davranış! Gözyaşlarına boğuldu: Ön yargılarımızdan utandım

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YAŞAM  | 29.05.2019 16:41 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta Suriye uyruklu bir genç, yolda bulduğu 17 bin 500 lirayı sahibi Gökçe Dayıoğlu'na teslim etti. Suriyelilere karşı ön yargılı olduğundan dolayı utandığını söyleyen Dayıoğlu, "Ön yargılarımızdan ve kendimden utandım açıkçası" dedi.

Suriyeli gençten örnek davranış! Gözyaşlarına boğuldu: Ön yargılarımızdan utandım

Olay, Cumartesi günü Onikişubat ilçesi Bahçeci Hoca Bulvarı üzerindeki bir markette yaşandı. Fırın işletmecisi Gökçe Dayıoğlu, hazırladığı çörekleri bırakmak için bir markete girerken çantasında bulunan 17 bin 500 lirayı düşürdü. Çörekleri bıraktıktan sonra çocuğunun okul taksitini düşürdüğünü anlayan kadın uzun süre parasını aradı.

PARASINA KAVUŞUNCA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Gökçe Dayıoğlu, parasının Suriyeli bir genç tarafından bulunduğunu öğrenince çörek bıraktığı marketin yolunu tuttu. Parasına kavuşan genç kadın gözyaşlarına boğuldu. Suriyelilerin kendisini teselli edip parasını teslim aldığını söyleyen Dayıoğlu, “Ben bir markete gitmiştim Boğaziçi Mahallesi tarafında, orada okul taksitleri olan parayı düşürmüşüm. Hiç fark etmedim. Sonra saat 3 gibi falan fark ettim. Arabama ve çantama baktım ve görmeyince çok kötü oldum. Yani her yeri aradım bulamadım. Sonra gittiğim marketi aradım ve onlar da bana, ‘buraya bir Suriyeli geldi para bulduklarını söylüyorlar ama meblağ söylemiyorlar’ dedi. Tekrar markete gittim ve Suriyeliler oradaydı bana, ‘ağlamayın’ falan dediler. Zaten paranın sahibini bulamasalardı polise gideceklermiş” dedi.

gokce

"KENDİ ÖN YARGILARIMIZDAN DOLAYI UTANDIM"

Suriyelilere karşı ön yargılı olduğundan dolayı utandığını söyleyen Dayıoğlu, “Ön yargılarımızdan ve kendimden utandım açıkçası. Onlar benim ağlamamı gördüler, ‘helal para sizin’ dedi. Her Suriyeli kötü değil. Her Alevi, her Kürt, her Yahudi kötü değildir. Yani bu ön yargımızı kırmak zorundayız. Ve ben çok utandım Suriyelilerin hepsine kötü baktığımız için. Hani isterim herkes vatanına dönsün ve herkes vatanında yaşamak ister” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Suriye gökçe dayıoğlu para

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
10 tanede 1 tane denk gelmiştir canım benim normal :D Maraş’da öyle olabilir ayrıca - sen büyükşehirde olaydın da göreydim ben senin hallerini :D :D
Geç bunları....
yüzbinde bir
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