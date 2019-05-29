Suriyeli gençten örnek davranış! Gözyaşlarına boğuldu: Ön yargılarımızdan utandım

Olay, Cumartesi günü Onikişubat ilçesi Bahçeci Hoca Bulvarı üzerindeki bir markette yaşandı. Fırın işletmecisi Gökçe Dayıoğlu, hazırladığı çörekleri bırakmak için bir markete girerken çantasında bulunan 17 bin 500 lirayı düşürdü. Çörekleri bıraktıktan sonra çocuğunun okul taksitini düşürdüğünü anlayan kadın uzun süre parasını aradı.
PARASINA KAVUŞUNCA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Gökçe Dayıoğlu, parasının Suriyeli bir genç tarafından bulunduğunu öğrenince çörek bıraktığı marketin yolunu tuttu. Parasına kavuşan genç kadın gözyaşlarına boğuldu. Suriyelilerin kendisini teselli edip parasını teslim aldığını söyleyen Dayıoğlu, “Ben bir markete gitmiştim Boğaziçi Mahallesi tarafında, orada okul taksitleri olan parayı düşürmüşüm. Hiç fark etmedim. Sonra saat 3 gibi falan fark ettim. Arabama ve çantama baktım ve görmeyince çok kötü oldum. Yani her yeri aradım bulamadım. Sonra gittiğim marketi aradım ve onlar da bana, ‘buraya bir Suriyeli geldi para bulduklarını söylüyorlar ama meblağ söylemiyorlar’ dedi. Tekrar markete gittim ve Suriyeliler oradaydı bana, ‘ağlamayın’ falan dediler. Zaten paranın sahibini bulamasalardı polise gideceklermiş” dedi.
"KENDİ ÖN YARGILARIMIZDAN DOLAYI UTANDIM"
Suriyelilere karşı ön yargılı olduğundan dolayı utandığını söyleyen Dayıoğlu, “Ön yargılarımızdan ve kendimden utandım açıkçası. Onlar benim ağlamamı gördüler, ‘helal para sizin’ dedi. Her Suriyeli kötü değil. Her Alevi, her Kürt, her Yahudi kötü değildir. Yani bu ön yargımızı kırmak zorundayız. Ve ben çok utandım Suriyelilerin hepsine kötü baktığımız için. Hani isterim herkes vatanına dönsün ve herkes vatanında yaşamak ister” diye konuştu. (İHA)
'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı gözaltına alındı
Mansur Yavaş seçim vaadini gerçekleştirdi! Hepsi tek tek söküldü
Çocukken çok zayıf olduğu için spora başlamıştı, şimdi ise...
Kanser hastalarına yeni umut! Türk doktordan devrim gibi buluş
Burayı gören bayılıyor! İstanbul'a sadece 2,5 saat
Sivas'taki gizemli kayaların sırrı çözülüyor
Çok güleceksiniz! Bu haftaya damga vurdular
Okuyucu Yorumları 29 yorum