Suriyeli gençten örnek davranış! Gözyaşlarına boğuldu: Ön yargılarımızdan utandım

Olay, Cumartesi günü Onikişubat ilçesi Bahçeci Hoca Bulvarı üzerindeki bir markette yaşandı. Fırın işletmecisi Gökçe Dayıoğlu, hazırladığı çörekleri bırakmak için bir markete girerken çantasında bulunan 17 bin 500 lirayı düşürdü. Çörekleri bıraktıktan sonra çocuğunun okul taksitini düşürdüğünü anlayan kadın uzun süre parasını aradı.

PARASINA KAVUŞUNCA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Gökçe Dayıoğlu, parasının Suriyeli bir genç tarafından bulunduğunu öğrenince çörek bıraktığı marketin yolunu tuttu. Parasına kavuşan genç kadın gözyaşlarına boğuldu. Suriyelilerin kendisini teselli edip parasını teslim aldığını söyleyen Dayıoğlu, “Ben bir markete gitmiştim Boğaziçi Mahallesi tarafında, orada okul taksitleri olan parayı düşürmüşüm. Hiç fark etmedim. Sonra saat 3 gibi falan fark ettim. Arabama ve çantama baktım ve görmeyince çok kötü oldum. Yani her yeri aradım bulamadım. Sonra gittiğim marketi aradım ve onlar da bana, ‘buraya bir Suriyeli geldi para bulduklarını söylüyorlar ama meblağ söylemiyorlar’ dedi. Tekrar markete gittim ve Suriyeliler oradaydı bana, ‘ağlamayın’ falan dediler. Zaten paranın sahibini bulamasalardı polise gideceklermiş” dedi.