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Suriyeli kız çocuğuna defalarca tecavüz ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı

mustafa.saygin mustafa.saygin
GÜNDEM  | 17.10.2019 15:33 | Son Güncelleme

İstanbul Arnavutköy'de 14 yaşındaki Suriyeli Vahide M. adlı kız çocuğuna defalarca tecavüz ettiği iddia edilen Cafer Ç. gözaltına alındı.

Suriyeli kız çocuğuna defalarca tecavüz ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı

Olay, Arnavutköy Atatürk Mahallesinde yaşandı. Bir yardım kuruluşuna ulaşarak, tecavüze uğradığını söyleyen Suriye uyruklu 14 yaşındaki Vahide M. isimli kız çocuğunun iddiası üzerine konu emniyete bildirildi. Ev sahiplerinin oğlu 35 yaşındaki Cafer Ç. tarafından defalarca tecavüze uğradığını öne sürülen kız çocuğu, annesi ile birlikte yardım kuruluşunun da yardımıyla başka bir eve taşındı.

AGABEYİNİN EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyaya da yansıyan iddialar üzerine çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tecavüz şüphelisini ağabeyinin evinde gözaltına aldı. Suriyeli kız çocuğu ile annesinin yanı sıra, onlardan ayrı yaşayan baba da ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine getirildi.

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İMAM NİKAHIYLA EVLENDİKLERİNİ İDDİA ETTİ

Şüpheli Cafer Ç.'nin emniyetteki ifadesinde, kiracıları olan Suriyeli Vahide'nin yaşının ailesi tarafından 17 olarak söylendiğini öne sürdü. Cafer Ç., 5 ay önce ailesinin de rızasıyla Sultangazi'de kıyılan imam nikahıyla evlendiklerini iddia etti. Suriyeli kız ve ailesinin ise, Cafer Ç.'nin kendilerini tehdit ederek kızlarını kaçırdığı, yeğenlerinin polis olduğunu ve şikayetçi olmaları durumunda hiçbir sonuç alamayacaklarını söylediği için polise gitmekten çekindikleri yönünde ifade verdikleri öğrenildi.

Suriyeli aile, kızlarının defalarca tecavüze uğrayarak, çok kez şiddete maruz kaldığını da öne sürdü.

Şüpheli Cafer Ç. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz suriyeli kız çocuğu

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