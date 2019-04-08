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Suriyeli kız kayalıklarda intihar girişiminde bulundu

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GÜNDEM  | 08.04.2019 21:35 | Son Güncelleme

Van'da, Suriye uyruklu 17 yaşındaki kız, Akköprü Mahallesi'ndeki Toprak Kale kayalıklarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ve kurtarma ekiplerinin çabasıyla kayalıklardan inen kız, sinir krizi geçirdi.

Suriyeli kız kayalıklarda intihar girişiminde bulundu

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında merkez Tuşba ilçesinin Akköprü Mahallesi'nde bulunan Toprak Kale kayalıklarında meydana geldi. İsmi açıklanmayan Suriyeli kız, intihar için kayalıklara çıktı. Kızı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Bölgeye polis helikopteri de gönderildi. Kayalıklarda canına kıyacağını söyleyen kız, yanına giden giden polis, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çabaları sonucu, ikna edildi. Kayalıklardan inen kız, sinir krizi geçirdi. Sağlık ekibinin sakinleştirmeye çalıştığı kız, bindirildiği ambulanstan da kaçmak istedi. İkna çabaları sonucu genç kız Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SEVDA'NIN İNTİHAR ETTİĞİ BÖLGE

Geçen 2 Nisan'da, 'Mavi Balina' adlı internet oyunundan etkilenen Sevda E. (14), aynı bölgede kayalıklardan atlayarak yaşamına son vermiş, yanında bulunan 3 arkadaşı ise kısa sürede helikopterle olay yerine ulaşan polis tarafından kurtarılmıştı. (DHA)

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