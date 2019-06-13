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Sürücü adayı vitesi karıştırınca olanlar oldu

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 13.06.2019 16:41 | Son Güncelleme

Çağlayan’da yokuş yukarı çıktıktan sonra otomobilini park etmek isteyen sürücü adayı, vitesleri karıştırıp geri takıp gaza basında park halindeki minibüse ve kamyonete çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, 29 Mayıs gün Kağıthane Çağlayan’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Levent Sokak üzerinden otomobili ile seyir halinde olan aday sürücü Ersin Temelli, oldukça dik olan yokuşu çıktıktan sonra aracını park etmedi istedi. Bir süre park etmek uğraş veren acemi sürücü vitesleri karıştırdı. Vitesi geriye taktığı öğrenilen sürücü aniden gaza basınca aracın kontrolünü kaybetti.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybeden araç önce park halindeki minibüse ardından da Fahrettin Varışlı idaresindeki 34 RV 0953 plakalı kamyonete çarptı. Kaza sonucu kamyonetin içerisindeki Abbas Vural belinden hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Vural’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza ise güvenlik kameralarına yansıdı.

PUSETTEKİ BEBEĞİYLE YÜRÜYEN KADIN SANİYELERLE KURTULDU

Görüntülerde, aday sürücü otomobiliyle yokuş yukarıya seyrediyor. Saniyeler sonra kontrol çıkan araç geri manevra gelerek sokak arasından çıkan kamyonete çarpıyor. Kaza sonrası aday sürücü şok yaşayarak bir süre aracın içinden çıkamıyor. Kazadan saniyeler önce ise bir kadın pusetteki bebeğiyle yoldan geçiyor. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, aday sürücü Temelli’yi ifadesini almak üzere Çağlayan Polis Merkezine götürdü. İfadesi alınan sürücü daha sonra serbest bırakıldı. Belinden yaralanan Abbas Vural ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kazayı gören Nurettin Şen, “Ben işyerinden çıkarak yemek yemeye gittiği esnada siyah renkli araç, önce park halindeki minibüse vurdu. Daha sonra da kamyonete çarptı. Kamyonette sağ kapıda oturan gencin sırtında bel ağrısı vardı.

Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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