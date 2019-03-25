Mynet Trend

Sürücünün iç çamaşırından uyuşturucu madde çıktı

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 25.03.2019 14:27 | Son Güncelleme

Aydın'da durdurulup, kontrol edilen otomobilin sürücüsü Y.A.'nın iç çamaşırının içinde, 38 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde, araçta ise ruhsatsız tabanca bulundu. Gözaltına alınan Y.A. ve yanındaki Ş.U., tutuklandı.

Sürücünün iç çamaşırından uyuşturucu madde çıktı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği yönündeki ihbar sonrası dün akşam, Umurlu Mahallesi Aydın-İzmir karayolu üzerinde önlem aldı. Polis ekipleri, şüpheli 09 AAG 324 plakalı otomobili durdurarak kontrol etti. Yapılan kontrolde, sürücü Y.A.'nın iç çamaşırına sakladığı 38 gram metanfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.

Otomobilde koltuk başlıklarının içerisine gizlenmiş halde, 9 milimetre çapında bir ruhsatsız tabanca ve 2 dolu şarjör bulundu. Y.A. ve yanında bulunan Ş.U. gözaltına alındı. İki şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Binlerce kişi akın etti! Müthiş görüntüler Binlerce kişi akın etti! Müthiş görüntüler
Ünlü sanatçı kime oy vereceğini açıkladıÜnlü sanatçı kime oy vereceğini açıkladı
Ülke diken üzerinde! Alarm seviyesi artırıldı!Ülke diken üzerinde! Alarm seviyesi artırıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu Aydın

En Çok Okunan Trend Haberler

'Yok artık' dedirten olay! Balıktan çıktı

'Yok artık' dedirten olay! Balıktan çıktı

Dünya'nın altını bitiyor mu?

Dünya'nın altını bitiyor mu?

Orijinalinin yarı fiyatınaydı! Karar çıktı...

Orijinalinin yarı fiyatınaydı! Karar çıktı...

Kanada'da dünyanın en büyük ve en yaşlı T-rex fosili bulundu

Kanada'da dünyanın en büyük ve en yaşlı T-rex fosili bulundu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Şok görüntüler! Vatandaşlar tepki gösterdi

Şok görüntüler! Vatandaşlar tepki gösterdi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kimlik göstermeyen bu mahalleye giremiyor!

Kimlik göstermeyen bu mahalleye giremiyor!

Yeni evli genç kadın hayatının şokunu yaşadı

Yeni evli genç kadın hayatının şokunu yaşadı

Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu uyuşturucu cezanın artırılması ve gençlerin eğitilmeai lazım yaş sınırı çok düştü uyuştucu kullanımının
MALI ALDIGI KİŞİ ŞİKAYET ETMİŞTİR POLİS BU ADAMI ARARKEN Bİ YÜKLÜ PARTİDE GEÇİRMİŞTİR
biz eve patates alamıyoruz halen kokain çekecek parası olan var mı memlekette
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zülfü Livaneli: Oylarımızı Alper Taş'a atalım

Ünlü sanatçı kime oy vereceğini açıkladı

Ülke diken üzerinde! Fuego yanardağı için alarm seviyesi artırıldı

Ülke diken üzerinde! Alarm seviyesi artırıldı!

Erzurum'da düğün salonunda asma tavan çöktü, faciadan kıl payı dönüldü

En mutlu günleri kabusa dönüyordu! Faciaya ramak kala

Manisa'da takla atan otomobilden inanılmaz kurtuluş

Takla atan araçtan mucize kurtuluş! İnanılmaz anlar kamerada

Köydeki cinayette katil komşu çıktı

Kan donduran detaylar! Katilin kimliği şoke etti

Antalya'da gürültü ihbarına giden polisi bıçakladılar

Polis gürültü ihbarı üzerine eve gitmişti! Sonrası korkunç

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.