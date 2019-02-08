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Sürücünün kırmızı ışık ihlali, az daha can alıyordu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 08.02.2019 13:40 | Son Güncelleme

İngiltere'de kırmızı ışıkta geçen bir sürücü, yolun karşısına geçmekte olan çocuğa çarpmak üzereyken direksiyonu kırdı. Sürücünün kazaya ramak kala yaptığı hamle, bir başka aracın yol kamerasınca kaydedildi.

Olay geçtiğimiz Kasım ayında, İngiltere'nin güneyinde yer alan Surrey şehrinde meydana geldi. Başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kamyonetin trafik ışıklarına aldırmayarak hızla ilerlediği ve bu sırada yolun karşısına geçmekte olan 14 yaşındaki çocuğun, kamyonetin kendisine çarpmasından kıl payı kurtulduğu görülüyor. Görüntülerde sürücünün yayaya çarpmamak için son anda direksiyonu sola kırdığı ve çocuğun bu manevra sayesinde kazayı atlattığı görülüyor.

Surrey polisi, sürücünün yakalanarak, mahkemeye çıkarıldığını; trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 6 hafta hapis ve 80 saat kamu hizmeti cezası aldığını duyurdu. Sürücünün ehliyetine 15 ay el konuldu ayrıca mahkeme masrafları olarak da 230 Sterlin (yaklaşık bin 500 TL) ödemesine hükmedildi.

Karara bağlanan duruşma sonrası polis görüntüleri medya ile paylaştı ve sürücülere 'dikkatli araba kullanın' çağrısında bulundu. (DHA)

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ingiltere Surrey kaza kırmızı ışık ihlal

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