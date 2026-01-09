Sürüden ayrılan 50 koyun marketi bastı! Bazı müşteriler korkudan kaçtı

Almanya’nın Bavyera eyaletinde yaklaşık 50 koyun, sürüden ayrılarak indirim marketi Penny’den içeri girdi.

Koyunları görenler bir yandan şaşırırken diğer yandan da bazı müşteriler korkarak marketi terk etti. Koyunlar 20 dakika boyunca markette kaldı daha sonra ayrıldı. Şirket yaptığı açıklamada, "Koyunların özellikle satışta olan bir şeyi mi aradıkları yoksa sadece ısınmak mı istedikleri anlaşılamadı" dedi ve sürünün özellikle alışveriş yapanların ve personelin bulunduğu kasa alanını sevdiğini belirtti.

"YEM VEYA TUZ ÇUVALINA BENZEYEN BİR GÖRMÜŞ OLABİLİRLER"

Çoban Dieter Michler, kamu yayın kuruluşu Bayerischer Rundfunk'a , 500 koyunu (kuzularıyla birlikte dişi koyunlar) kışlık barınağa götürdüğünü söyledi. Tahminine göre, 50 hayvandan en az bazıları yerdeki meşe palamutlarıyla dikkatlerinin dağılması sonucu diğer hayvanlar da yoldan saparak sürünün geri kalanıyla bağlantılarını kaybettiler. Ardından, "Birisi elinde bir poşetle süpermarkete girmiş olmalı ve onlar da peşinden gitmiş olmalı" dedi ve poşette koyunları beslemek için kullanılan konsantre yem veya tuz çuvalına benzeyen bir şey görmüş olabileceklerini belirtti.