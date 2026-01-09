Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Sürüden ayrılan 50 koyun marketi bastı! Bazı müşteriler korkudan kaçtı

Almanya’nın Bavyera eyaletinde bulunan bir markete yaklaşık 50 koyun baskın düzenledi. Müşterilerin şok yaşadığı olayda koyunlar 20 dakika boyunca markette kaldı.

Sürüden ayrılan 50 koyun marketi bastı! Bazı müşteriler korkudan kaçtı

Almanya’nın Bavyera eyaletinde yaklaşık 50 koyun, sürüden ayrılarak indirim marketi Penny’den içeri girdi.

Sürüden ayrılan 50 koyun marketi bastı! Bazı müşteriler korkudan kaçtı 1

Koyunları görenler bir yandan şaşırırken diğer yandan da bazı müşteriler korkarak marketi terk etti. Koyunlar 20 dakika boyunca markette kaldı daha sonra ayrıldı. Şirket yaptığı açıklamada, "Koyunların özellikle satışta olan bir şeyi mi aradıkları yoksa sadece ısınmak mı istedikleri anlaşılamadı" dedi ve sürünün özellikle alışveriş yapanların ve personelin bulunduğu kasa alanını sevdiğini belirtti.

Sürüden ayrılan 50 koyun marketi bastı! Bazı müşteriler korkudan kaçtı 2

"YEM VEYA TUZ ÇUVALINA BENZEYEN BİR GÖRMÜŞ OLABİLİRLER"

Çoban Dieter Michler, kamu yayın kuruluşu Bayerischer Rundfunk'a , 500 koyunu (kuzularıyla birlikte dişi koyunlar) kışlık barınağa götürdüğünü söyledi. Tahminine göre, 50 hayvandan en az bazıları yerdeki meşe palamutlarıyla dikkatlerinin dağılması sonucu diğer hayvanlar da yoldan saparak sürünün geri kalanıyla bağlantılarını kaybettiler. Ardından, "Birisi elinde bir poşetle süpermarkete girmiş olmalı ve onlar da peşinden gitmiş olmalı" dedi ve poşette koyunları beslemek için kullanılan konsantre yem veya tuz çuvalına benzeyen bir şey görmüş olabileceklerini belirtti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mamdani, yeminini Osmanlı dönemine ait Kuran üzerine ettiğini açıkladıMamdani, yeminini Osmanlı dönemine ait Kuran üzerine ettiğini açıkladı
Rusya'da helikopter kazası: 2 ölüRusya'da helikopter kazası: 2 ölü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Almanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.