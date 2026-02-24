Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Ülkeyi baştan yapacaklar! Tam 10 yılda 588 milyar dolara yenilenebilir

Dünya Bankası’ndan Ukrayna için çarpıcı rapor! Savaşın yıkıma uğrattığı ülkenin yeniden ayağa kalkabilmesi için 10 yılda tam 588 milyar dolara ihtiyaç olduğu açıklandı. Doğrudan hasarın 195 milyar doları aştığı belirtilirken, en büyük yükün ulaştırma, enerji ve konut sektörlerinde olduğu vurgulandı.

Ülkeyi baştan yapacaklar! Tam 10 yılda 588 milyar dolara yenilenebilir

Dünya Bankası, Ukrayna Hükümeti, AB Komisyonu ve Birleşmiş Milletler'in (BM) ortaklaşa hazırladığı Hızlı Hasar ve İhtiyaç Değerlendirmesi raporunun beşincisi yayımlandı. Raporda, savaşın yol açtığı yıkımın ardından ülkenin yeniden inşası ve toparlanması için gelecek 10 yıl içinde yaklaşık 588 milyar dolara (500 milyar avronun üzerinde) ihtiyaç duyulacağı belirtildi.

Ülkeyi baştan yapacaklar! Tam 10 yılda 588 milyar dolara yenilenebilir 1

Bu tutarın, Ukrayna'nın 2025 yılı için öngörülen gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık üç katına denk geldiği vurgulandı. Dünya Bankası'nın geçen yıl yayımladığı bir önceki raporda bu maliyet 524 milyar dolar olarak tahmin edilmişti.

Ülkeyi baştan yapacaklar! Tam 10 yılda 588 milyar dolara yenilenebilir 2

DOĞRUDAN HASAR 195 MİLYAR DOLAR

Şubat 2022 ile Aralık 2025 arasındaki dönemi kapsayan rapora göre, ülkedeki doğrudan hasar 195 milyar doları aştı. Yeniden inşa için en fazla kaynağa ihtiyaç duyan sektörlerin başında 96 milyar dolarla ulaştırma gelirken, onu 91 milyar dolarla enerji, 90 milyar dolarla konut, 63 milyar dolarla ticaret ve sanayi ile 55 milyar dolarla tarım sektörleri izledi. Mayın temizleme ve enkaz kaldırma çalışmalarının maliyetinin ise 28 milyar doları bulduğu kaydedildi.

Ülkeyi baştan yapacaklar! Tam 10 yılda 588 milyar dolara yenilenebilir 3

Ülkeyi baştan yapacaklar! Tam 10 yılda 588 milyar dolara yenilenebilir 4

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evler kayboldu: 3 metrelik karın altında yaşam!Evler kayboldu: 3 metrelik karın altında yaşam!
Epstein'in lanetli jeti bakın nerede bulundu! Epstein'in lanetli jeti bakın nerede bulundu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Dünya Bankası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Tartışma yaratacak sözler! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Tartışma yaratacak sözler! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

Evdeki kullanılmayanları çıkarıp satmaya başladılar: Biri 85 bin TL'yi buluyor

Evdeki kullanılmayanları çıkarıp satmaya başladılar: Biri 85 bin TL'yi buluyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.