Ülkeyi baştan yapacaklar! Tam 10 yılda 588 milyar dolara yenilenebilir

Dünya Bankası, Ukrayna Hükümeti, AB Komisyonu ve Birleşmiş Milletler'in (BM) ortaklaşa hazırladığı Hızlı Hasar ve İhtiyaç Değerlendirmesi raporunun beşincisi yayımlandı. Raporda, savaşın yol açtığı yıkımın ardından ülkenin yeniden inşası ve toparlanması için gelecek 10 yıl içinde yaklaşık 588 milyar dolara (500 milyar avronun üzerinde) ihtiyaç duyulacağı belirtildi.

Bu tutarın, Ukrayna'nın 2025 yılı için öngörülen gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık üç katına denk geldiği vurgulandı. Dünya Bankası'nın geçen yıl yayımladığı bir önceki raporda bu maliyet 524 milyar dolar olarak tahmin edilmişti.

DOĞRUDAN HASAR 195 MİLYAR DOLAR

Şubat 2022 ile Aralık 2025 arasındaki dönemi kapsayan rapora göre, ülkedeki doğrudan hasar 195 milyar doları aştı. Yeniden inşa için en fazla kaynağa ihtiyaç duyan sektörlerin başında 96 milyar dolarla ulaştırma gelirken, onu 91 milyar dolarla enerji, 90 milyar dolarla konut, 63 milyar dolarla ticaret ve sanayi ile 55 milyar dolarla tarım sektörleri izledi. Mayın temizleme ve enkaz kaldırma çalışmalarının maliyetinin ise 28 milyar doları bulduğu kaydedildi.

