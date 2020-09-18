Sürükleyici bir aksiyon ve gerilim dizisi: The K2 konusu

The K2 konusuna baktığımızda dizinin, uğradığı haksızlıklardan dolayı görevinden atılan paralı bir askerin hikayesiyle başlayan olaylar silsilesini işlediğini söyleyebiliriz. Bu asker, kötü adamlardan kaçtığını söyleyen bir kıza yardım ediyor. Böylece dizinin macera dolu öyküsü başlıyor. The K2 Kore dizisi, 2016 yılında ilk bölümüyle seyircilere merhaba dedi. Dizi, izleyiciyle buluştuğu günden itibaren geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Dizinin başrollerinde; Ji Chang-Wook, Song Yun-Ah, Yoona, Cho Seong-Ha, Lee Jung-Jin, Shin Dong-mi gibi önemli isimler yer alıyor. The K2'nin yönetmen koltuğunda Kwak Jung-Hewan oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Jang Hyeok-Rin kaleme aldı. The K2 Dizisi Konusu The K2; Irak'ta bir savaşta görev alan, savunma stratejileri konusunda çok iyi olan paralı bir askerin başından geçenleri anlatıyor. Kim Je-Ha adındaki bu asker, askerlik hayatı sırasında çeşitli haksızlıklar yaşar. Sonunda askerlikten atılır ve arananlar listesine adını yazdırır. Kim Je-Ha artık kaçak olarak yaşamaya başlar. Barcelona'da polislerden kaçtığı bir gün, Kore'deki başkanlık seçimi adaylarından Jang Se-Joon'un kızı ile karşılaşır.

Jang se-Joon, kızını herkesten saklar ve evden dışarı çıkarmaz. Go Anna ismindeki bu kız, bir gün evden kaçmayı başarır. Bu sırada yolu Kim Je-Ha ile kesişir. Go Anna, Kim Je-Ha'ya kötü adamlardan kaçtığını söyler. Kaçmak için ondan yardım ister. Kızın kaçmasına yardım eden Kim Je-Ha, peşlerine takılanların polis olduğunu fark edince kızdan uzaklaşır. Ancak bu karşılaşma burada bitmez. Olaylar tüm hızıyla devam ederken bu iki genç kısa zaman sonra tekrar bir araya gelir. Kore'ye dönen Kim Je-Ha, orada farklı olaylar yaşar. Karşısına bir kadın çıkar ve bu kadın onun hayatının seyrini değiştirir. Ülkede popüler biri olan bu kadın, bir milletvekilinin karısıdır. Kadın, Kim Je-Ha'dan ailesinin koruması olmasını ister. Kim Je-Ha, kafasındaki planları gerçekleştirmek için bu teklifi bir fırsat olarak görür ve kabul eder. Artık milletvekili ailesinin çalışanlarından biri olan Kim Je-Ha, kadının kızının korumalığını üstlenir. Bu kız ise; Barcelona'da karşılaştığı, kendisinden yardım isteyen Go Anna'dan başkası değildir. Olaylar bu günden sonra hızlanır. Kim Je-Ha ise, hayalini kurduğu intikamın peşinden koşar.

The K2 Dizisi Oyuncuları Kim Je-Ha (Ji Chang-Wook) Kim Je-Ha, dizinin ana karakteri. Savunma teknikleri konusunda oldukça başarılı bir paralı asker. Askerliği sırasında yaşadığı bazı haksız olaylardan dolayı görevinden atılır. Arananlar listesinde yer aldığı için kaçak hayatı yaşamaya başlar. Polislerden, askerlerden kaçar. Her zaman, bu yaşadıklarının intikamını almanın planlarını yapar. Bir gün, Barcelona'da bir kızla karşılaşır. Ona yardım eder. Onların bu karşılaşması tesadüf olmaz. Kim Je-Ha, intikamı için bu kızın ailesinin yanında koruma olarak çalışmaya başlar. Böylece, çok yakında Kore'de yolları tekrar kesişir. Olaylar silsilesi böyle devam eder. Bu karaktere can veren Ji Chang-Wook, 2010 yılında oynadığı Ölüm Zili 2 filmi ile oyunculuğa başladı. Başarılı oyuncu son yıllarda; Nal Nokyeojuo, Backstreet Rookie gibi dizilerde oynadı. Go Anna (Yoona) Go Anna karakteri, evinde hapis olan bir genci anlatır. Babası milletvekili olan Go Anna, kendi evinde hapis hayatı yaşar. Hep bir kaçış planı içinde olan Anna, bir gün bunu başarır. Kim Je-Ha ile yolları ilk kez bu kaçışla kesişir.

Go Anna karakterini canlandıran Yoona, 1990 doğumludur. İzleyiciler tarafından çok sevilen Yoona dizileri, 2007'den bu yana dünyanın dört bir yanında ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Ünlü oyuncunun Sevda Masalı, Roommate, Leonning Maen gibi dizileri oldukça beğenildi. Choi Yoo-Jin (Song Yun-Ah) Go Anna'nın üvey annesi rolünde olan Choi Yoo-Jin, güçlü bir aileden gelen bir karakterdir ve tavırları ile dikkatleri üzerine çeker. Elinde bulundurduğu bu gücü, kocasını başkan yapmak için kullanır. The K2 konusu, üvey annenin Kim Je-Ha'yı koruma olarak eve almasıyla farklı bir yöne sürüklenir. 1973 doğumlu oyuncu Song Yun-Ah, The K2 oyuncuları arasından başarılı performansı ile ön plana çıkmayı başardı. En son Elegant Friends dizisinde oynadı. Jang See-Jun (Cho Seong-Ha) Go Anna'nın babası rolünde olan Jang See-Jun, dizide hırslı bir politikacı olarak dikkat çeker. Kendini daha üst makamlarda görmenin hayalini yaşar. Bu nedenle de güçlü bir pozisyona sahip karısının sözünden asla dışarı çıkmaz. Kızına olan düşkünlüğü ona fazla baskı uygulamasıyla sonuçlanır.