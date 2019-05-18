Sürünerek geldi ama koşarak kaçtı! İşte o anlar

Silivri Mimarsinan Mahallesi'nde bir evi gözüne kestiren hırsız, iftar saati sonrasında harekete geçti. Zanlı, çevredeki vatandaşlara görünmemek için evin girişindeki merdivenleri sürünerek çıktı. Tanınmamak için yüzünü de bezle saran hırsız bir süre merdivenlerde ilerledi.

Ağır hareketlerle ilerleyen hırsız merdivenlerden çıktıktan sonra evin alarmı çalmasıyla koşar adımlarla uzaklaşarak bahçe duvarında atlayıp kayıplara karşıtı. Hırsızın sürünerek eve girdiği ve koşar adımlarla kaçtığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)





