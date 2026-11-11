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GTA 6 daha çıkmadan iki rekor birden kırdı! Sony ve Microsoft açıkladı

GTA 6, henüz piyasaya sürülmeden PlayStation Store ve Microsoft Store tarihinin en çok ön sipariş verilen oyunu oldu. Sony ve Microsoft rekoru resmen doğrularken, bağımsız bir araştırma şirketinden oyunun ön sipariş sayısına ilişkin dikkat çekici bir tahmin geldi.

GTA 6 daha çıkmadan iki rekor birden kırdı! Sony ve Microsoft açıkladı
Enes Çırtlık

Rockstar Games'in 19 Kasım 2026'da piyasaya sürülmesi planlanan oyunu Grand Theft Auto VI (GTA 6), henüz çıkış yapmadan iki ayrı ön sipariş rekoruna imza attı. Sony, oyunun PlayStation Store tarihinin en fazla ön sipariş verilen yapımı olduğunu açıkladı. Microsoft da GTA 6'nın Microsoft Store'da şimdiye kadar en çok ön sipariş alan oyun olduğunu doğruladı.

GTA 6, PLAYSTATION STORE'DA ÖN SİPARİŞ REKORU KIRDI

Sony Interactive Entertainment, 10 Kasım'da PlayStation Blog üzerinden yayımladığı açıklamada GTA 6'nın PlayStation Store tarihinin en çok ön sipariş verilen oyunu olduğunu duyurdu.

GTA 6 daha çıkmadan iki rekor birden kırdı! Sony ve Microsoft açıkladı 1

Sony Interactive Entertainment İçerik İletişim Müdürü Tim Turi, oyuna yönelik talebi benzeri görülmemiş olarak nitelendirdi.

Turi, yoğun talep nedeniyle Rockstar Games ile birlikte oyuncuların oyunu çıkışından 9 gün önce indirmelerine imkân tanıdıklarını belirtti.

Sony'nin açıklamasına göre PlayStation 5 kullanıcıları için GTA 6'nın ön yükleme süreci 10 Kasım'da başladı.

XBOX'TA DA ÖN SİPARİŞ REKORU GELDİ

Microsoft, 10 Kasım'da Xbox Wire üzerinden yayımladığı duyuruda GTA 6'nın Microsoft Store tarihinin en fazla ön sipariş alan oyunu olduğunu açıkladı.

Şirket, oyunu satın alan kullanıcılara çıkış gününden önce ön yükleme işlemini tamamlamalarını önerdi.

Microsoft'un açıklamasına göre GTA 6, Xbox Series X ve Xbox Series S konsollarında doğrudan oynanabilecek.

Xbox One kullanıcıları ise oyuna Xbox Cloud Gaming üzerinden erişebilecek. Bulut üzerinden oynanan sürüm, Xbox Series S grafik ayarlarını kullanacak.

Microsoft, bulut oyun hizmetinin kullanılabilirliğinin pazara, cihaza ve hesap koşullarına göre değişebileceğini belirtiyor. GTA 6'nın ayrıca satın alınması gerekiyor.

GTA 6 daha çıkmadan iki rekor birden kırdı! Sony ve Microsoft açıkladı 2

GTA 6'NIN ÖN SİPARİŞ SAYISI KAÇA ULAŞTI?

Sony ve Microsoft, kendi mağazalarındaki ön sipariş rekorlarını doğrulasa da kesin satış adedi açıklamadı.

GamesRadar'ın Sensor Tower verilerine dayandırdığı 10 Kasım tarihli haberine göre GTA 6'nın dijital ön siparişleri yaklaşık 9,69 milyon adede ulaşmış olabilir.

Aynı haberde, PlayStation tarafındaki tahmini ön sipariş sayısı 7,23 milyon olarak aktarıldı.
Xbox içinse yaklaşık 2,46 milyon adetlik ön sipariş tahmini paylaşıldı.

GamesRadar, Sensor Tower'ın oyunun ön siparişlerinden elde edilen geliri yaklaşık 942 milyon dolar olarak tahmin ettiğini de bildirdi.

Ancak bu rakamlar bağımsız bir araştırma şirketinin tahminlerine dayanıyor. Rockstar Games veya Take-Two Interactive tarafından açıklanmış kesin satış verileri niteliğinde değil.

GTA 6 daha çıkmadan iki rekor birden kırdı! Sony ve Microsoft açıkladı 3

TAKE-TWO'DAN DA ÖN SİPARİŞ AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

GTA 6'nın dağıtımcısı Take-Two Interactive, 9 Kasım'da yayımladığı mali sonuçlarında oyunun ön siparişlerine de değinmişti.

Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, GTA 6'nın ön siparişlerinin benzeri görülmemiş seviyelere ulaşmaya devam ettiğini ifade etmişti.

Şirket, 2027 mali yılı için 8 milyar ila 8,2 milyar dolar arasında net rezervasyon beklentisini koruduğunu da açıklamıştı.

Söz konusu finansal tahmin, yalnızca GTA 6'nın satışlarını değil, Take-Two'nun genel faaliyetlerini kapsıyor.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games'in resmi takvimine göre GTA 6, 19 Kasım 2026'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülecek.

Rockstar Games'in destek sayfasına göre PlayStation 5'te ön yükleme 10 Kasım'da yerel saatle 00.00'da başladı.

Xbox Series X/S konsollarında ise ön yükleme aynı gün 00.00 GMT itibarıyla kullanıma açıldı.
Şirketin açıklamasına göre ön yükleme için kullanılan cihaza bağlı olarak 212 GB'a kadar boş depolama alanı gerekebiliyor.

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