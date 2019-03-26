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'Sürüngenler çetesi' üyesi 5 kişi tutuklandı

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YAŞAM  | 26.03.2019 23:07 | Son Güncelleme

İstanbul'da güvenlik kameralarına yakalanmamak için iş yerlerine sürünerek giren çete üyesi 5 kişi tutuklandı. Örgüt elebaşısı olduğu öne sürülen ve 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin, tanınmamak için bir dizi estetik operasyon yaptırdığı öğrenildi.

Güvenlik kameralarına 'yakalanmamak amacıyla iş yerlerine sürünerek girdikleri için' kendilerine 'Sürüngenler Çetesi' ismini veren 7 şebeke üyesi İstanbul Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınmıştı.

Sabah saatlerinde emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüphelinin sorgu işlemleri tamamlandı.

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden aralarında çete lideri Yıldırım B.'nin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanırken 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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TANINMAMAK İÇİN ESTETİK YAPTIRMIŞ

Bu arada, İstanbul ve Bolu'daki "hırsızlık" suçlarından 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 4 yıldır sahte kimlik kullanan Yıldırım B'nin, tanınmamak için burun estetiği, göz çevresine dolgu ve dişlerinde düzeltme yaptırdığı, saç ektirdiği öğrenildi.

(İHA / AA)

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