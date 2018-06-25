Survivor 107. bölüm fragmanı! Survivor'da Kıbrıs yarı finaline kimler kalacak?

Survivor'da büyük finale doğru geri sayım başladı. Survivor 2018'de yarışmacılar yarı final için mücadeleye çıkıyor. Dominik'teki son eleme konseyinde adaya veda eden ismin belli olmasından sonra kala 6 yarışmacı Kıbrıs finallerine gidecek. Ancak yarı final koltuğuna oturmak için birbirinden önemli iki oyun oynanacak.

YARI FİNALE KİMLER KALACAK?

Survivor'ın yeni bölümünde, finallerdeki yarı finale direkt olarak katılmak için 6 yarışmacı kıyasıya bir mücadelenin içine girecek. Acun Ilıcalı son oyunlar öncesinde yeni kuralları 'Survivor'ın bu sezonki en önemli iki oyunundan birine çıkıyorsunuz. Bireyseloyun oynayacaksınız. Bugünün kazanını direkt yarı finalde. Yarın kazanan da yarı finale çıkacak. Kalan 4 yarışmacı ise sms oylamasına çıkacak' sözleriyle anlatıyor.

Acun Ilıcalı'nın açıkladığı finaldeki eleme sistemiyle, yapılacak son oyunları kazanan iki yarışmacı Perşembe akşamı ekrana gelecek olan yarı finale doğrudan katılma hakkı kazanacak. Kalan 4 yarışmacı ise Çarşamba akşamı canlı yayında sms oylamasına çıkacak ve iki isim daha yarı finale kalacak. Perşembe akşamı ise 4 yarışmacı finale kalabilmek için canlı yayında sms oylamasına çıkacak. Cuma yapılacak büyük finalde ise son kalan iki isim şampiyonluk için oylamaya çıkacak.