Survivor 2018 20. bölüm fragmanı! Hastaneye kaldırılan Melih'in sakatlığı nedir?

Survivor'ın Cuma akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde, Gönüllüler'den Melih'in sakatlanarak hastaneye kaldırılması herkesi korkuttu. Alp Kırşan'ın yönettiği ödül oyunu için sahaya çıkan yarışmacılar kıyasıya bir mücadeleye girişti. Gönüllüler takımından Melih ise parkurda mücadele ettiği sırada, aniden yere yığıldı. Belinden sakatlanan Melih'e Survivor doktoru Metin Kuş ilk müdahaleyi yaptı. Ancak Melih'in sakatlığının önemli olması üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Survivor'da Melih'in son sağlık durumu ve oyunlarda yarışıp yarışamayacağı ise yeni bölümde belli olacak.

'ÇOK ÇARESİZİZ AMA ÇARE DE BİZİZ'

Survivor'da ödül ve dokunulmazlık oyunlarda hiç bir başarı gösteremeyen Gönüllüler'de ise karamsar bir hava hakim oldu. Umutların kırıldığı takımda, Hakan Hatipoğlu, 'Çok çaresiziz ama çare de biziz' dedi. Ramazan ise, 'Hep sonraki oyunda alacağız diye çıkıyoruz ama hüsranla dönüyoruz. Bu durum takımın da benim de canımı çok sıkıyor. Güneşi bekler olduk ama bulutlar üzerimizden eksik olmuyor' sözleriyle içlerinde bulunduğu durumu özetledi.

Survivor'ın Perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde, yemek ödüllü oyunda takımlar ikişer kişiden futbol maçı yaptı. Ancak aralarında Ümit Karan gibi eski bir futbolcunun da olduğu All Star takımı bu oyunu da kazanmayı başardı.