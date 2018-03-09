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Survivor 2018 20. bölüm fragmanı! Hastaneye kaldırılan Melih'in sakatlığı nedir?

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.03.2018 01:28 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 9 Mart Cuma akşamı ekrana gelecek olan 20. bölümün tanıtımı yayınlandı. Survivor'ın yeni bölümünde, ödül oyunu sırasında Gönüllüler'den Melih çok bir sakatlık yaşıyor. Parkurda bir anda yeğe yığılan Melih'e Survivor doktoru Metin Kuş ilk müdaheleyi yapıyor. Ambulansla hastaneye kaldırılan Melih'in sağlık durumu merak konusu oldu. Oyun kazanamayan Gönüllüler'de ise artık çaresizlik hakim durumda. İçlerinde bulundukları durumu özetleyen Hakan Hatipoğlu, 'Çok çaresiziz' dedi.

Survivor 2018 20. bölüm fragmanı! Hastaneye kaldırılan Melih'in sakatlığı nedir?

Survivor'ın Cuma akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde, Gönüllüler'den Melih'in sakatlanarak hastaneye kaldırılması herkesi korkuttu. Alp Kırşan'ın yönettiği ödül oyunu için sahaya çıkan yarışmacılar kıyasıya bir mücadeleye girişti. Gönüllüler takımından Melih ise parkurda mücadele ettiği sırada, aniden yere yığıldı. Belinden sakatlanan Melih'e Survivor doktoru Metin Kuş ilk müdahaleyi yaptı. Ancak Melih'in sakatlığının önemli olması üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Survivor'da Melih'in son sağlık durumu ve oyunlarda yarışıp yarışamayacağı ise yeni bölümde belli olacak.

'ÇOK ÇARESİZİZ AMA ÇARE DE BİZİZ'
Survivor'da ödül ve dokunulmazlık oyunlarda hiç bir başarı gösteremeyen Gönüllüler'de ise karamsar bir hava hakim oldu. Umutların kırıldığı takımda, Hakan Hatipoğlu, 'Çok çaresiziz ama çare de biziz' dedi. Ramazan ise, 'Hep sonraki oyunda alacağız diye çıkıyoruz ama hüsranla dönüyoruz. Bu durum takımın da benim de canımı çok sıkıyor. Güneşi bekler olduk ama bulutlar üzerimizden eksik olmuyor' sözleriyle içlerinde bulunduğu durumu özetledi.

Survivor'ın Perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde, yemek ödüllü oyunda takımlar ikişer kişiden futbol maçı yaptı. Ancak aralarında Ümit Karan gibi eski bir futbolcunun da olduğu All Star takımı bu oyunu da kazanmayı başardı.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
adayı su bassada kurtulsak
sanki bana ülke kurtarıyorlar..naparsaniz yapın yaw
bosuna gitmisler turkiyede yapsalarmis zaten turkiyede yemedikleri yemek aburcubur ve varsa yediler adini survivor yerine bugun ne yesek koysalarmis yemek yemekten ne balik avliyorlar nede ormanda meyve ariyorlar
gönüllüler takımı karşısındaki rakip tecrübeli ve profosyonel güç dengesi orantısız Acun yanlış yaptı ALL star yapmakla madem all star yapiyon ünlüleri gönüllülerden de yap All star saçma Nihat ve Turabi çirkefler
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