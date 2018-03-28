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Survivor 2018 34. bölüm fragmanı! 'Kimse parazit gibi yaşayıp şampiyon olamaz'

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.03.2018 21:21 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 29 Mart Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 34. bölümün fragmanı yayınlandı. Survivor'ın yeni bölümünde, Gönüllüler takımında eleme konseyi sonrasında Anıl krizi yaşanıyor. Nagihan'ın, 'Anıl'ı günah keçisi seçtiler. Bundan sonra güçlü olanları koruyacağım' sözleri dikkatleri çekiyor. Anıl ise takım arkadaşlarına tepki göstererek, 'Kimse kimsenin sırtından parazit gibi geçinip şampiyon olamaz' ifadelerini kullanıyor.

Survivor 2018 34. bölüm fragmanı! 'Kimse parazit gibi yaşayıp şampiyon olamaz'

Survior 2018, iki günlük aranın ardından Perşembe akşamı 34. bölümüyle ekranlara gelecek. Survivor yeni bölümde Gönüllüler ve All Star takımı iletişim oyunu için yarışacaklar. Yarışma öncesi ise Gönüllüler takımında ise Anıl gerilimi yaşanıyor.

Bugüne kadar iletişim oyunlarını hiç kazanamayan Gönüllüler takımı bu hafta bir ilke imza atmaya çalışacak. Son dokunulmazlığı kaybeden ve Ramazan'ın veda ettiiği Gönüllüler takımında eleme adayı gösterilen Anıl arkadaşlarına tepki gösteriyor. Konseyde 7 takım arkadaşı sürpriz bir şekilde Anıl'ı yazmış ve eleme adayı yapmıştı.

Survivor'ın yeni bölümünde Anıl, 'Neden Anıl yazıldı diye kimse hesap sormadı.Kimse kimsenin sırtından geçinip paratiz gibi yaşayıp şampiyon olamaz. Performansıma güvendiğim için geldim. Ben buraya şampiyon olmaya geldim.' dedi.

Nagihan ise Anıl'ın günah keçisi seçildiğini söyleyerek, 'Günah keçisi Anıl'ı seçtiler bu hafta. Bu saatten sonra ne olursa olsun ben güçlü olanları korumak için elimden gelen her şeyi yapacağım.' diye konuştu. Hakan Hatipoğlu'nun ise, 'Anıl ve Nirsen ayrı ayrı Yağmur'u yazmaya karar veriyorlar. Yerim böyle tesadüfü' sözleri dikkatleri çekiyor.

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