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Survivor 2018 41. bölüm fragmanı! 'Önce rahatlarını sonra psikolojilerini bozacağız'

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.04.2018 03:15 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 7 Nisan Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan 41. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor'ın yeni bölümünde, Hakan Hatipoğlu'nun Ünlüler takımı için yaptığı strateji dikkat çekiyor. Hakan'ın 'Ada oyunu alıp rahatlarını, dokunulmazlığı alıp psikolojilerini bozmak istiyoruz' sözleri dikkat çekiyor. Survivor'ın yeni bölümünde oyun sırasında ise Ünlüler'den Elif korkutan bir kaza geçiriyor.

Survivor 2018 41. bölüm fragmanı! 'Önce rahatlarını sonra psikolojilerini bozacağız'

Survivor 2018'in 7 Nisan Cumartesi yayınlanacak olan 41. bölümü heyecanlı anlara sahne olacak. Acun Ilıcalı'nın sunacağı oyunda Gönüllüler artık şanssızlıklarını kırıp kazanmak için sahaya çıkacak.

Survivor'ın yeni bölümünde takımını hırslandırmak isteyen Hakan Hatipoğlu, yeni planlarını açıklıyor. İki aydır zor şartlarda yaşadıklarını söyleyen Hakan, 'İki aydır bize burada en zorlu şartları yaşattılar. Yerde yattık, aç kaldık. Şimdi amacımız önce ada oyunu alıp rahatlarını bozmak istiyoruz. Sonra dokunulmazlık oyununu alıp psikolojilerini bozmak istiyoruz.' ifadelerini kullandı.

Ödül oyunu öncesinde ise Acun Ilıcalı, yeni kuralları hatırlatarak, 'Kritik iki gün yaşayacağız. İki tane dokunulmazlık yaşayacaksınız. Amabugün bir ödül var' diyor. Bu sene haftada bir defa oynanan dokunulmazlık oyununda da değişiklik yaşandı. Acun Ilıcalı, artık haftada iki defa dokunulmazlık oyunu yapılacağını açıklamıştı.

SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Survivor'da takımların değişmesinin ardından Cuma akşamı yayınlanan son bölümde, yemek ödüllü yarışma nefesleri kesti. İki takımın da iyi mücadele ettiği oyunda Gönüllüler takımının yüzü yine gülmedi ve Ünlüler 10-6 kazanmayı başardı.

Gönüllüler'de ise Anıl krizi büyüyerek sürdü. Takımlarına yeni gelen Murat, Hilmi Cem ve Damla'yla arkadaşlık kuran Anıl'ın yaptıklarına takım arkadaşları tepki gösterdi. Hilmi Cem ise Hakan Hatipoğlu'na karşı ön yargılarla geldiğini ancak beklediği gibi çıkmadığını söyleyerek, 'Hakan'ı tanımaktan çok mutlu oldu. Bahsettikleri gibi bir insan değilmiş. Anıl ise takımda arkadaşlık kurmamasından dolayı bizimle arkadaş oldu. Ancak yarın öbür gün Hakan'a karşı yaşayacağı bir olayda bizi yanında isterse yanılır' dedi.

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