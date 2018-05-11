Survivor 2018 68. bölüm fragmanı! Ünlüler ve Gönüllüler ailelerine kavuşmak için yarışıyor

Survivor'ın Cuma akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümünde sembol oyunun yarı finalleri nefes kesecek. Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları sembol oyununda yarı final heyecanı yaşayacaklar. Sembol oyunlarını kazanan bir kadın ve bir erkek yarışmacının aileleri ise Dominik'e gelecek.

'BU ÇOK ANLAMLI BİR SAVAŞ'

Acun Ilıcalı'nın sunacağı oyunda yarışmacılar bireysel olarak mücadele edecek. Yarışmacılar ailelerine kavuşmak için sıcağın altında zorlu parkurda mücadele verecek. Oyun öncesinde konuşan Acun Ilıcalı, bu ödülün Survivor'daki en büyük ödül olduğuna dikkat çekerek, "Bu sezonun en önemli ödülü için yarı finaldeyiz. Şu an aileleriniz hazır. Bizden tek bir şey bekliyorlar o da bir telefon. Telefon açacağız 'Yola çıkın' diyeceğiz. Kazanan bir erkek ve bir kadın yarışmacının aileleri Dominik'te olacak. Bu savaş gerçekten çok anlamlı bir savaş' şeklinde konuştu.

Kendi takımıyla yollarını ayıran Turabi ise bu ödülle ilgili olarak, "Şimdi bana burada ne ödül dilediğimi sorsalar ailemi buraya getirmek istediğimi söylerdim. 'Dikkat ölüm tehlikesi vardır' deseler bile bu oyunda yine de yarışırım" ifadelerini kullandı.