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Survivor 2018 7. bölüm fragmanı: İlk dokunulmazlık oyunu sonrası Survivor'dan ilk elenen kim olacak?

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.02.2018 16:09 | Son Güncelleme

Survivor'da büyük heyecan! Survivor 2018'in ilk dokunuzlık oyunu bu akşam oynanacak ve konsey ile aday aveda edecek ilk isim belli olacak. Dokunulmazlık oyununu kim kazanacak. Gönüllüler mi yoksa All-star takımı mı? İşte Survivor adasından elenecek ilk ismin belli olacak yeni bölümden detaylar ve Survivor 7. bölüm fragmanı...

Survivor 2018 7. bölüm fragmanı: İlk dokunulmazlık oyunu sonrası Survivor'dan ilk elenen kim olacak?

Ekranların en çok reyting alan yarışma programı Survivor bu akşam yeni sezondaki ilk dokunulmazlık oyunu ile devam edecek. Acun sezonun ilk dokunulmazlık oyununu "büyün oyunlar yalan bu oyun gerçek" sözleri ile başlatıyor. Survivor'da bu akşam bir anlamda sezonun gerçek açılışı olacak ve işler ciddiye binecek. Survivor'da dokunulmazlık oyunu sonrası ada konseyi toplanacak ve Survivor 2018'de yarışmaya ilk veda edecek isim belli olacak.

SURVİVOR 2018 7. BÖLÜM FRAGMANI

Survivor 2018'de ilk dokunulmazlık oyunu içöin düzenlenen parkur geçmiş oyunlara göre oldukça farklı gözüküyor. Ekiplerin başarılı olabilmeleri için takım çalışmasını iyi kotarmaları, uyumlu olmaları gerekiyor. Çünkü oyun 3 kişiyi gerektiriyor. Bakalım kavgaların, sürtüşmelerin yoğun olduğu Survivor'da takım çalışması gerektiren dokunulmazlık oyununu kim kazanacak?

SURVİVOR İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Survivor 2018'i bu akşam TV'den izleme imkanınız olmayacaksa yarışmayı işnternetten de izleyebilirsiniz. Aşağıdaki bağlantı ile saat 20.00'da akıllı cep telefonunuz veya bilgisayarınızdan TV8'in online yayına erişebilir ve internetten Survivior izleyebilirsiniz.

Survivor 7. bölüm izle (TV8, 20.00)

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