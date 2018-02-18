Survivor 2018 7. bölüm ne zaman? Dokunulmazlık oyunu ne zaman?

Survivor 2018 6. bölümde ödül oyununda All Star şov yaptı, İlk günlerde hızlı bir giriş yapan Gönüllüler takımı adaya ayak uydurmakta güçlük çekiyor.

All Star takımı her ne kadar iyi bir takım olduklarını söylese de dedikodu kazanları kaynıyor. Survivor 2018 6. bölüme Nihat Doğan’ın sevinç gösterisi ve ardından yaşanan gerginlik damga vurdu.

Ödül oyununu kazanan All Star ekibinin keyfi yerinde ancak Survivor 2018'in ilk dokunulmazlık oyunu geldi çattı.

DOKUNULMAZLIK OYUNU NE ZAMAN?

Dokunulmazlık oyunu için gergin olan iki takım, bakalım ne yapacak! Dokunulmazlık oyunu bugün saat 20.00'de TV8'de...

Acun Ilıcalı oyunu "bütün oyunlar yalan bu oyun gerçek" sözüyle açtı.

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