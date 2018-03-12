Survivor 2018'de dokunulmazlık oyununda bir ilk yaşandı! Kimler eleme adayı oldu?

Survivor 2018'in 11 Mart Pazar akşamı yayınlanan 22. bölümünde dokunulmazlık oyunu ve eleme konseyi heyecanı yaşandı.
Daha önce dokunulmazlık oyununu hiç kazanamayan Gönüllüler takımı bir ilke imza attı ve All Star'ı yenmeyi başardı. Nagihan Karadere'nin takımlarına geçmesiyle kadınlarda güçlenen Gönüllüler, All Star takımını eleme konseyine yolladı.
Ada konseyinde adı en fazla yazılan isim Nihat Doğan oldu. Nihat Doğan'a 5 oy çıkınca diğerlerinin açılmasına gerek kalmadı ve ilk eleme adayı oldu.
Survivor 2018'de dokunulmazlık oyununu kaybeden All Star takımında performans birincisi olan Sema üçüncü eleme adayını açıkladı ve Murat Ceylan'ın ismini söyledi.
Bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Turabi ise sürpriz bir şekilde Damla'nın adını söyledi. Böylece All Star takımında Nihat Doğan, Damla ve Murat eleme adayı olarak sms oylamasına kaldı.
SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI NELER SÖYLEDİ?
All Star takımında elemeye kalan Murat, Damla ve Nihat Doğan oylama öncesinde duygularını açıkladı. Damla adının söylenmesine şaşırdığını ifade ederken, Nihat Doğan ise, 'Asıl savaş şimdi başlıyor' dedi.
MURAT CEYLAN: 'BÖYLE BAŞLANGIÇ YAPACAĞIMI TAHMİN EDEMEZDİM'
Survivor'da konseyde Sema'nın adını söylediği Murat Ceylan, '2013 senesinden Ben böyle bir başlangıç yapacağımı tahmin bile edemezdim.Yaşadığım talihsizlikler oldu ve buraya gelmeden önce çok az hazırlanma şansım oldu. Bunlar bahane değil. Adımın söylenmesine asla bir kırgınlığım yok. Sürpriz oldu ama bende onun
yerinde olsam kendi ismimi söyleyebilirdim. Takım çok iy ve çok mutluyum burada olduğum için. Bazı konularda fazla tevazu göstermemem gerektiğini öğrendim. Daha iyi bir Murat olmak için çaba göstereceğim.' şeklinde konuştu.
NİHAT DOĞAN: 'KALIRSAM SAVAŞ YENİ BAŞLAYACAK'
Eleme konseyinde takım arkadaşları tarafından sms oylaması için adı en fazla yazılan Nihat Doğan ise sert sözlerle Nagihan ve Hakan Hatipoğlu'na meydan okudu.
İşte Nihat Doğan'ın o sözleri:
'Survivor teklifi geldiğinde, bBu aslında benim için bir meydan okumaydı. Kendime farklı bir sayfa açtım. 40 yaşındayım fakat normal bir ünlüler gönüllüler
Survivorı olmadığını biliyorum. Bireysel bakıldığında All Star kadar güçlü bir takım var karşımızda.
Öyle iddialı şampiyonluk adayları var ki, ağabeylik yapmak zorundayım. Koparıldığında elde kokusunu bırakan gül gibi olmak lazım. Hem yarışmacı hem de ağabeylik
görevim olduğunu düşünüyorum. Çok kalmak istiyorum. Eğer kalırsam savaşın da yeni başladığını söylemek isterim. Nagihan ve Hakan'ın başlattığı savaşta, onlara da aynı şekilde karşılık vereceğim.
Bireysel dokunulmazlığı kazanan Turabi'nin elenmesi için adını söylediği Damla ise, 'Turabi'yle hiç konuşmadım ama ismimi söylemesine şaşırdım. Burada kalmak istiyorum' dedi.
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