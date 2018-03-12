Survivor 2018'de dokunulmazlık oyununda bir ilk yaşandı! Kimler eleme adayı oldu?

MURAT CEYLAN: 'BÖYLE BAŞLANGIÇ YAPACAĞIMI TAHMİN EDEMEZDİM'



Survivor'da konseyde Sema'nın adını söylediği Murat Ceylan, '2013 senesinden Ben böyle bir başlangıç yapacağımı tahmin bile edemezdim.Yaşadığım talihsizlikler oldu ve buraya gelmeden önce çok az hazırlanma şansım oldu. Bunlar bahane değil. Adımın söylenmesine asla bir kırgınlığım yok. Sürpriz oldu ama bende onun

yerinde olsam kendi ismimi söyleyebilirdim. Takım çok iy ve çok mutluyum burada olduğum için. Bazı konularda fazla tevazu göstermemem gerektiğini öğrendim. Daha iyi bir Murat olmak için çaba göstereceğim.' şeklinde konuştu.

NİHAT DOĞAN: 'KALIRSAM SAVAŞ YENİ BAŞLAYACAK'

Eleme konseyinde takım arkadaşları tarafından sms oylaması için adı en fazla yazılan Nihat Doğan ise sert sözlerle Nagihan ve Hakan Hatipoğlu'na meydan okudu.

İşte Nihat Doğan'ın o sözleri:

'Survivor teklifi geldiğinde, bBu aslında benim için bir meydan okumaydı. Kendime farklı bir sayfa açtım. 40 yaşındayım fakat normal bir ünlüler gönüllüler

Survivorı olmadığını biliyorum. Bireysel bakıldığında All Star kadar güçlü bir takım var karşımızda.